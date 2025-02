Manager dei Processi di Sanificazione: corso di perfezionamento

Manager dei Processi di Sanificazione è la prima edizione del Corso di Perfezionamento lanciato dall’Università Campus Biomedico di Roma, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità. Si tratta di un’opportunità unica per i professionisti del settore desiderosi di accrescere le proprie competenze.

Il corso è stato sviluppato in linea con la Prassi di Riferimento UNI/PdR 173-2:2025, che nella sua seconda parte definisce i requisiti per la qualificazione del Manager della sanificazione e dell’Operatore della sanificazione. Questo percorso formativo consentirà ai partecipanti di ottenere una qualificazione ufficialmente riconosciuta da ACCREDIA, rendendola spendibile sul mercato del lavoro.

La prima edizione del corso partirà il 20 marzo 2025 e offrirà una preparazione completa sui metodi, le tecniche e gli strumenti per una gestione efficace e strategica della sanificazione in ambienti commerciali, lavorativi e civili. I partecipanti acquisiranno conoscenze avanzate sulle tecnologie più innovative del settore, sulle normative di riferimento e sulle best practice per la pianificazione e gestione delle attività di sanificazione. Particolare attenzione sarà dedicata alla selezione del personale, all’implementazione delle procedure aziendali e al coordinamento con il risk management e il Servizio di Protezione e Prevenzione aziendale (RSPP).

Struttura e modalità di partecipazione

Il corso si svolgerà in modalità blended, con solo due incontri in presenza (lezione inaugurale e finale), e avrà una durata complessiva di tre mesi, per un totale di 21 CFU.

Il programma è articolato in cinque aree tematiche chiave:

Pianificazione e avvio dell’intervento di sanificazione

Gestione operativa della sanificazione

Qualità, processi e gestione documentale

Monitoraggio, controllo e miglioramento del servizio

Sviluppo delle risorse umane nel settore della sanificazione

Le iscrizioni sono aperte fino al 3 marzo 2025.

Per maggiori dettagli e per procedere con l’iscrizione, vi invitiamo a visitare il LINK Corso di Perfezionamento per Manager dei processi di sanificazione – UCBM.

FONTE: AFIDAMP