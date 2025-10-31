Lucart riceve il Best Managed Companies Award di Deloitte Private

Lucart è per la prima volta tra le aziende vincitrici della ottava edizione del Best Managed Companies Award, il premio per le eccellenze imprenditoriali di Deloitte Private.

Il premio di Deloitte Private ha visto la partecipazione di ELITE-Gruppo Euronext, Piccola Industria Confindustria e il supporto metodologico e strategico di ALTIS Graduate School of Sustainable Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

«In questa ottava edizione abbiamo premiato 72 realtà imprenditoriali eccellenti nel nostro Paese. Nel valutare le loro performance, anche quest’anno abbiamo usato una serie parametri consolidati nel tempo e caratterizzanti l’Award che è sviluppato da Deloitte Private in 47 paesi con metriche di valutazione univoche. Nel complesso, si tratta di aspetti che Deloitte Private considera fondamentali per valutare l’operato delle imprese e cogliere quelle che sono le loro performance nel complesso e che mettono in evidenza le eccellenti capacità del loro management e leadership. Quest’anno abbiamo anche ampliato lo sguardo su un’ulteriore dimensione, che è quella della sicurezza informatica, elemento su cui le aziende ritengono prioritario agire e che in futuro sarà sempre più cruciale, in considerazione della spinta tecnologica e digitale», ha detto Ernesto Lanzillo, Partner Deloitte e Leader di Deloitte Private dell’area Central Mediterranean (Italia, Grecia e Malta).

Francesco Pasquini, Amministratore Delegato di Lucart, ha dichiarato: «Ricevere per la prima volta il Best Managed Companies Award rappresenta per noi un importante riconoscimento del percorso che Lucart ha intrapreso negli ultimi anni, fondato su una governance solida e una visione sostenibile di lungo periodo. Questo traguardo è il risultato del lavoro condiviso di tutte le persone del Gruppo, che ogni giorno contribuiscono con competenza, passione e responsabilità alla crescita della nostra azienda e alla creazione di valore per i nostri stakeholder».

A testimoniare e analizzare le performance eccellenti delle aziende premiate è stata una giuria di esperti composta da: Marta Testi, CEO di ELITE-Gruppo Euronext; Fabio Antoldi, Professore Ordinario di Strategia Aziendale e di Imprenditorialità presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Renato Goretta, Vicepresidente di Piccola Industria Confindustria. La valutazione si è basata sui parametri di “Strategia”, “Competenze e Innovazione”, “Impegno e Cultura Aziendale”, “Governance e Misurazione delle Performance”, “Corporate Social Responsibility”, “Internazionalizzazione e Filiera” e, infine, anche sul tema della “Cyber Security”.

Nella foto, a destra, Francesco Pasquini, Amministratore Delegato di Lucart, riceve il premio.