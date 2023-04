L’Operosa responsabile del Lotto 1 dell’appalto di Grandi Stazioni

L’Operosa, dal 1° aprile, è ufficialmente responsabile della gestione del Lotto 1 dell’appalto di Grandi Stazioni per il Servizio Ambientale Integrato presso le più grandi stazioni ferroviarie italiane.

Torino Porta Nuova, Milano Centrale, Genova Brignole, Genova Piazza Principe, Verona Porta Nuova, Venezia Santa Lucia, Venezia Mestre e Bologna Centrale sono le stazioni ferroviarie che la società si è aggiudicata per la durata di 3 anni, con una proposta ben progettata, grazie alla consolidata esperienza e competenza acquisite nel settore che l’azienda vanta all’interno delle stazioni italiane fin dal lontano 1951. Oggi L’Operosa è uno dei principali operatori nel settore del Facility management e registra una presenza sempre più consolidata a livello nazionale.

I lavori preparatori

La società ha pianificato con grande attenzione l’assunzione del nuovo incarico: infatti ha effettuato importanti investimenti in acquisto di macchinari, attrezzature altamente innovative e soluzioni tecnologiche di ultima generazione. L’attenzione è stata portata, in particolare, agli aspetti ambientali ed ecologici volti a minimizzare gli impatti. Ma non solo: ha programmato corsi di aggiornamento e formazione sulla sicurezza per i circa 245 lavoratori assunti con il cambio appalto.

Tutti i settori aziendali sono stati coinvolti nell’organizzazione dei preparativi. In particolare, gli uffici hanno collaborato strettamente con aziende partner e con i referenti di Grandi Stazioni per definire gli aspetti operativi e per garantire una gestione efficiente e coordinata delle attività. Grazie a questa sinergia, è pronta a fornire un servizio integrato e di massima qualità per le otto stazioni ferroviarie coinvolte nell’appalto.

L’azienda si impegnerà a garantire un servizio in linea con le esigenze del committente, delle stazioni ferroviarie e dei loro utenti, assicurando un ambiente pulito e confortevole a tutti coloro che frequentano gli ambienti ferroviari.

https://www.operosa.it/