LIFE event a Urbino, il 14 e 15 dicembre 2023

LIFE event (Labour Intensive Facility Event), come anticipato, si terrà per l’ottava edizione il 14 e 15 dicembre a Urbino, presso lo storico e prestigioso Palazzo Ducale. L’evento, a cura dalla Fondazione LIFE, è promosso da Confindustria Servizi HCFS e raccoglie ogni anno le più importanti imprese del comparto del Facility Management e dei Servizi integrati.



Il tema scelto per il confronto tra imprese, Governo e stakeholder è “Le persone al centro del nuovo umanesimo industriale”. L’obiettivo è arrivare alla scrittura di un documento-manifesto che delineerà i punti cardine intorno ai quali si svilupperà il futuro del settore: il nuovo Manifesto dei Servizi di Urbino. Fondamentale, a questo proposito, la presenza istituzionale dei principali Ministeri di riferimento del settore e una grande presenza dei protagonisti europei del settore del cleaning del food e del facility services.

Il programma della due giorni è molto fitto. Prevede, sin dalla mattina della prima giornata, i saluti istituzionali che, insieme al Direttore dell’evento LIFE, Paolo Valente, e al Presidente della Fondazione, Lorenzo Mattioli, effettueranno la presidente di Confindustria Pesaro Urbino, Alessandra Baronciani, il Sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Lucia Albano.

A seguire ci sarà la parte dedicata ai table&speech, in cui le imprese, insieme a decision maker e stakeholder, possono confrontarsi sui principali temi attuali e di scenario, della filiera e del business del comparto del facility, best practice, policy attuali e future, post covid e PNRR. I focus tematici di quest’anno saranno: economia sostenibile, lavoro e labour intensive, innovazione 5.0 e trasformazione digitale, transizione ecologica, internazionalizzazione, mercato e regole.

Nel pomeriggio ci sarà lo spazio dedicato alle STORIE, narrazioni da parte dei protagonisti su questioni fondamentali del settore e degli scenari attuali: Alberto Lunghini (Francesco Alberoni e i servizi per la vita), Ada Rosa Balzan (l’impatto zero non esiste), Fra Giulio Cesareo (le persone al centro), Cesare Saccani (sostenibili come), Giuseppe Stampone (Global education), Vasco Buonpensiere (il coraggio del fare), Robert Stelling (Intercleaning 2023 Amsterdam), Claudio Vercellone e Marco Benedetti (Pest Med 2024).

A seguire sarà possibile accedere ad una visita esclusiva al Palazzo Ducale e a godere delle opere d’arte di molti artisti, tra cui Raffaello e Piero della Francesca, nel Città Ideale Tour, per andare nel vivo di uno dei centri maggiori dell’Umanesimo e del Rinascimento italiano.

La sera è prevista la tradizionale Serata di Gala, presso la splendida cornice del ristorante Urbino dei Laghi, presso la Tenuta Santi Giacomo e Filippo.

La seconda giornata si aprirà con una masterclass, organizzata da Confindustria Servizi HCFS, dal titolo ‘Il nuovo codice dei contratti pubblici: i servizi’, con gli interventi di: Dario Simeoli, Consigliere di Stato, Massimiliano Brugnoletti, Brugnoletti & Associati, Giorgio Fraccastoro, studio legale Fraccastoro, Pasquale Pantalone, Osservatorio Contratti Pubblici Green Bocconi.

A seguire, sempre nella mattinata, ci sarà il talk centrale di LIFE, relativo al nuovo Manifesto dei Servizi in Italia, una Tavola rotonda moderata da Paolo Madron, che vede la presenza del Presidente della Fondazione LIFE, Lorenzo Mattioli, insieme ad ospiti istituzionali su lavoro, mercato, regole ed opportunità del Facility Management nello scenario italiano ed Europeo. Panel di grande importanza istituzionale con adesioni di alto rilievo da parte del Governo e del Parlamento, di Enti ed Istituzioni per delineare il “nuovo manifesto dei servizi labour intensive in Italia”.

Alle 12.00, Paolo Madron sarà moderatore e protagonista dell’ultimo talk dell’evento per l’edizione 2023, sempre con la presenza di Lorenzo Mattioli, Presidente della Fondazione LIFE, e questa volta insieme a Luigi Bisignani, editore e giornalista, per parlare di Governance e potere, Segreti, tradimenti e passioni di chi comanda oggi in Italia.

LIFE si chiuderà nel primo pomeriggio del 15 dicembre, alle 15.00, presso lo Studiolo di Palazzo Ducale, centro nevralgico del Rinascimento italiano, con la firma e il lancio del Manifesto dei Servizi in Italia, alla presenza della Fondazione LIFE, di Confindustria HCFS e di tutte le associazioni fondatrici, oltre alle associazioni europee come EFCI, FoodService Europe, Interclean e AFIDAMP.

Per ulteriori informazioni: www.life-event.it



Per iscriversi: bit.ly/iscrizioni-LIFE2023