LiFE 2022 Winter Edition: si raduna il mondo del Facility Management e dei Servizi Integrati

Il 13 e 14 Dicembre a Roma si celebra la settima edizione di LiFE (Labour intensive facility event), l’evento che raccoglie, ogni anno, le più importanti imprese del Facility management e dei Servizi integrati in Italia. Gsanews è media partner esclusivo dell’evento.

«Orgoglioso che questa manifestazione sia arrivata al suo settimo anno e che stia riscuotendo tanto interesse da parte di operatori e istituzioni» afferma il Presidente di Confindustria servizi HFCS, Lorenzo Mattioli, «il settore dei servizi aveva necessità di essere rappresentato nella sua interezza, attraverso approfondimenti, ricerche e confronto. Nel corso degli anni abbiamo ottenuto dei grandi risultati in Italia e in Europa, che hanno concorso ad allargare i nostri orizzonti e le nostre possibilità di sviluppo. Questo è un fondamentale momento di passaggio e di maturità del settore, motivo per cui, da semplice evento, LiFE diventerà una Fondazione per operare con continuità nelle attività di promozione e valorizzazione del nostro settore industriale. È necessario un nuovo protagonismo del settore dei servizi: un vero e proprio esercito di persone, in larghissima parte donne, che non solo hanno cura degli ambienti di lavoro, degli ospedali, delle scuole, delle abitazioni private, ma hanno anche cura della collettività che abita quegli spazi: disinfestando, pulendo, garantendo trasporti e cibo a cittadini e cittadine, malati e malate, studenti e studentesse, lavoratori e lavoratrici. Un nuovo protagonismo per questa nuova fase del Paese».

Più di 70 relatori si alterneranno tra esperti ed esponenti delle Istituzioni, con circa 60 imprese tra le più importanti del settore ad essere coinvolte con più di 250 persone partecipanti.

Tre focus tematici su Labour intensive, Mercato e Regole, Transizione ecologica e digitale avvieranno il confronto su “Avere cura dell’Italia. L’industria dei servizi alle imprese, agli immobili e alle collettività” come ci spiega il Direttore dell’evento Paolo Valente: «La pandemia da Covid ha messo in evidenza tanti punti deboli della nostra società, ma è anche riuscito a mettere in luce tanti punti di forza, che non venivano notati perché trasparenti, invisibili, quasi fossero dati per scontati. Queste attività si sono svolte sempre con regolarità, sotto gli occhi di tutti. Ora conosciamo la grande importanza che riveste la funzione dell’avere cura, dell’assistenza, dell’accuratezza e dell’attenzione nel farlo. Nello svolgimento delle attività dei settori del facility management e dei servizi integrati è inscindibile il nesso tra competenza professionale e il coinvolgimento personale dell’operatore nello svolgimento del proprio lavoro in condizioni dignitose per sé e per gli altri che fruiscono degli stessi spazi. La fruizione dei diritti fondamentali dei cittadini e delle cittadine, che vengono garantiti dalla Costituzione, viene spesso consentita attraverso il lavoro quotidiano di migliaia di operatori».

L’edizione di LiFE 2022 si terrà in pieno clima Natalizio presso il Grand Hotel Parco Dei Principi, a Roma, un’oasi prestigiosa situata vicino a via Veneto e a Villa Borghese, nell’esclusivo quartiere Parioli.

