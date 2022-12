LiFE 2022 Winter Edition: numeri e programma

Life 2022, i numeri di questa edizione: più di 70 relatori si alterneranno tra esperti ed esponenti delle Istituzioni, circa 60 imprese tra le più importanti del settore ad essere coinvolte con più di 250 persone partecipanti.

Ricordiamo che il 13 e 14 Dicembre a Roma si celebrerà la settima edizione di LiFE (Labour intensive facility event), l’evento che raccoglie, ogni anno, le più importanti imprese del Facility management e dei Servizi integrati in Italia. Il confronto e il dibattito, la presentazione degli elementi e delle soluzioni che caratterizzano il Facility Management si realizzeranno in maniera innovativa, dinamica, veloce, moderna. L’edizione di LiFE 2022 si terrà in pieno clima Natalizio presso il Grand Hotel Parco Dei Principi, a Roma, un’oasi prestigiosa nell’esclusivo quartiere Parioli.





Martedì 13 dicembre

Quest’anno a moderare la prima giornata di LiFE ci sarà il giornalista e conduttore radiofonico e televisivo David Parenzo . Martedì mattina, dopo l’apertura dei lavori e i saluti di benvenuto, si partirà subito con il Talk dal titolo “La nuova economia dei servizi” e i Table & Speach. I 3 focus tematici sono: nuovi scenari – regole e mercato opportunità e criticità ; transizione ecologia- sostenibilità e innovazione tra crisi e ripartenza; qualità, igiene e sicurezza – lavoro professione e formazione.

Il pomeriggio sarà dedicato alle esperienze e alla parte relazionale. Infatti dopo il lunch buffet seguirà un “reserved special tour” presso i Musei Vaticani. Un percorso dedicato e riservato alla scoperta di alcune particolari opere d’arte e affreschi di uno dei musei più importanti al mondo. La prima giornata di LiFE si concluderà con l’aperitivo nel giardino d’inverno a cui seguirà la cena di gala sempre presso l’esclusiva location romana.



Mercoledì 14 Dicembre 2022

La seconda giornata si aprirà con la “Running e Wolking” attraverso le bellezze di Villa Borghese per poi proseguire con la tavola rotonda dal titolo “Avere cura dell’Italia”, moderata da Monica Giandotti, giornalista RAI, dopo anni alla conduzione di Uno Mattina da settembre conduce Agorà su Rai 3. Parteciperanno ospiti istituzionali su lavoro, mercato, regole ed opportunità del Facility Management nello scenario italiano ed Europeo.

Panel di altissimo rilievo istituzionale con adesioni di alto rilievo da parte del nuovo Governo e del parlamento, di Enti ed Istituzioni per delineare il “nuovo corso dei servizi labour intensive in Italia”.

La giornata si concluderà con un Light Lunch e la successiva chiusura dei lavori.

Gsanews è media partner esclusivo dell’evento.



Leggi il dettaglio del programma:

https://www.life-event.it/