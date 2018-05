Le novità RCM a Interclean 2018

Quest’anno RCM presenta ad Interclean Amsterdam tre grandi novità per il mondo della pulizia professionale. La prima è Combo E, la grande combinata elettrica che lava, spazza e asciuga alla massima potenza, con batterie al litio: una novità per il settore, che consente di pulire grandi spazi sia all’interno che all’esterno. COMBO E si aggiunge alle combinate in versione Diesel e GPL, per completare la gamma di macchine RCM per le grandi pulizie.

La seconda novità è GIGA, la nuova lavapavimenti uomo a bordo mid-size facile da usare e con una grande autonomia. Si adatta alle esigenze più differenti di pulizia grazie alla vasta scelta di accessori abbinabili.

BOXER, invece, è la spazzatrice industriale, potente e robusta che RCM produce nelle versioni diesel, dual fuel (benzina e GPL) ed elettrica. Dust buster è la funzione di BOXER che la rende efficiente anche in ambienti con sporchi molto difficili, perché raccoglie la polvere sollevata dalle spazzole laterali. Lo speciale filtro KERASTATIC è unico nel suo genere perché riesce a trattenere le polveri più fini (PM10) e quelle elettrostatiche, che sfuggono ai normali filtri. BOXER E, la versione elettrica, è adatta anche ad ambienti chiusi, con corsie, scaffali e nastri trasportatori.

RCM è a ISSA INTERCLEAN dal 15 al 18 maggio 2018: stand 01.333.

www.rcm.it.