Lavasciugapavimenti: nuova Certificazione Made Green in Italy

Lavasciugapavimenti: si apre un nuovo scenario per i produttori di macchine, con l’approvazione dal Ministero dell’Ambiente: AFIDAMP, redattrice della nuova regola di categoria prodotto, terrà un webinar illustrativo il 24 Gennaio.

Sono aperte le iscrizioni all’evento online, pubblicato sul sito http://www.afidamp.it/eventi, diretto da AFIDAMP il 24 Gennaio dalle ore 11 alle ore 13. Si parlerà della nuova RCP-Regola di Categoria Prodotto, voluta fortemente dall’associazione della filiera del pulito e dai suoi associati, con la regia di ERGO Srl, società spin off della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

Grazie a questa nuova RCP per Lavasciugapavimenti, le aziende produttrici potranno avviare il processo di certificazione secondo lo schema Made Green in Italy del MASE-Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Questo schema è stato introdotto per valutare e comunicare l’impronta ambientale dei prodotti della filiera (e non solo) ed è basato sulla metodologia PEF (Product Enviromental Footprint) conforme alla raccomandazione 2020/2279/UE della Commissione Europea, come fondamento per le politiche a favore del miglioramento della resource efficiency, dell’impatto ambientale dei prodotti e del ciclo di vita degli stessi.

L’implementazione di questa metodologia consente di introdurre un preciso orientamento nella produzione aziendale: quello di associare alla fabbricazione di qualità italiana il messaggio ambientale e della sostenibilità visti, non solo, come strumenti di valorizzazione del territorio e dell’ambiente ma anche come strumento di differenziazione sul mercato e di sviluppo dell’economia circolare.

Il marchio Made Green in Italy, grazie alla RCP di AFIDAMP, è la prima certificazione volontaria ambientale ottenibile per macchine del settore, che consente di valutare in modo oggettivo e, soprattutto, misurabile l’impronta ambientale delle lavasciugapavimenti lungo tutto il ciclo di vita.

Nel webinar, aperto al mondo produttivo, distributivo e alle imprese di servizi, verranno spiegate le potenzialità del nuovo schema e lo scenario di opportunità che si prospetta per i produttori. Rimane anche un’occasione di conoscenza per tutti gli attori della filiera, con l’obiettivo di adottare, in materia ambientale, scelte consapevoli che sempre più vengono richieste dal legislatore e dal mercato.

Informazioni

24 Gennaio 2024 ore 11- piattaforma webinar: www.afidamp.it/eventi

Moderatore:

Simone Finotti – Giornalista GSA

Relatori: