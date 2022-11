“ La Sanificazione e le nuove aspettative di igiene collettiva”: la tavola rotonda di GSA a Ecomondo

“ La Sanificazione e le nuove aspettative di igiene collettiva” alla luce del Covid-19 e nel post-emergenza. È il tema centrale della tavola rotonda organizzata da GSA oggi, 10 novembre, a Rimini nell’ambito di Ecomondo 2022.

Gli anni che ci siamo lasciati alle spalle, il 2020 e il 2021, sono stati caratterizzati da una rapida ascesa di richieste nel settore della pulizia e sanificazione, fondamentale per arginare e combattere la pandemia da Covid-19. Creando delle aspettative molto più alte, anche nel post emergenza.

Particolarmente attesa, quindi, la tavola rotonda “La sanificazione e le nuove aspettative di igiene collettiva. Come i sistemi pubblico e privato potranno rispondere?”, organizzata da GSA – Il Giornale dei Servizi Ambientali in occasione di Ecomondo. L’appuntamento è dunque a Rimini Fiera (Sala Cedro, Hall Ovest), alle 14.30 di oggi, giovedì 10 novembre.

Sarà un evento da non perdere, che segnerà un “ponte” importante fra le tematiche tradizionalmente trattate a Ecomondo e il vasto universo delle imprese di pulizia/ multiservizi/ servizi integrati e disinfestazione e dei loro clienti.