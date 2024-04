La Lucente in Senato per ricevere il Premio Legalità&Profitto2024

La Lucente SpA è fra le 100 imprese che hanno ricevuto il prestigioso Premio “Legalità & Profitto”, giunto alla sua terza edizione. La premiazione si è tenuta il 10 aprile 2024 nella Sala Capitolare del Palazzo del Senato.

Questo riconoscimento è stato conferito a imprese piccole e medie (dai 2 ai 500 milioni di fatturato) che hanno ottenuto il Rating di Legalità, valorizzando così la loro capacità di essere profittevoli, solide e in piena conformità con le normative dello Stato italiano. Il premio è stato assegnato su base oggettiva da una giuria composta da Economy Group e RSM, con il patrocinio del Senato della Repubblica Italiana e la collaborazione dell’Anac – Autorità nazionale anticorruzione.

I 100 nomi che Economy ha selezionato e pubblicato sulle proprie pagine, su quelle del Sole24Ore e sui propri canali social sono stati individuati da RSM tra le aziende presenti negli elenchi pubblici del rating al 12 gennaio 2024. Queste realtà produttive si sono sapute distinguere sia per solidità economica (come testimoniano i parametri di redditività e stabilità patrimoniale) che per osservanza e rispetto delle regole.

Il CEO de La Lucente SpA Angelo Volpe (al centro nella foto) ha ritirato il premio presso Palazzo del Senato, accompagnato dal consigliere Saverio Francesco Ressa e dal Direttore HR Francesco Amendolito. “Un traguardo di cui siamo orgogliosi e un importante riconoscimento che premia il lavoro pluriennale svolto una governance che ha inteso dare centralità ai temi della responsabilità sociale d’impresa, dell’etica e della legalità.”