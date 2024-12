la lucente è ECOVADIS_GOLD_

La Lucente SpA è tra il 4% delle aziende più virtuose secondo EcoVadis, ottenendo il riconoscimento Gold per il suo impegno in sostenibilità e responsabilità sociale.

La Lucente SpA è Ecovadis Gold (Oro) nel Sustainability Rating di EcoVadis, uno straordinario traguardo che colloca la società al 96° percentile, ovvero nel 4% delle aziende più virtuose tra tutte quelle valutate da EcoVadis negli ultimi 12 mesi in materia di sostenibilità e responsabilità sociale, dimostrando un impegno concreto verso l’adozione di pratiche allineate ai più elevati standard globali.

Con un punteggio di 76/100, La Lucente si posiziona tra i leader ESG nel settore del “general cleaning of buildings” che registra una media di 51/100 su scala mondiale. La valutazione di EcoVadis utilizza un complesso insieme di criteri articolati in 4 categorie: ambiente, lavoro e diritti umani, etica e approvvigionamento sostenibile.

Questo riconoscimento rappresenta un passo significativo nel percorso dell’impresa verso un modello di sviluppo responsabile, capace di coniugare le esigenze di business con la sostenibilità ambientale e l’attenzione verso le persone. Il rating EcoVadis Gold riflette l’importanza che l’azienda attribuisce alla sostenibilità, non solo come elemento distintivo, ma come valore centrale della propria strategia operativa.

L’azienda continuerà a lavorare per migliorare ulteriormente le proprie performance in ambito sostenibile, in linea con la propria visione di lungo periodo e le sfide globali in continua evoluzione.