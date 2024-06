“Keep Blue”, il piano per la salvaguardia dell’acqua

Keep Blue è il piano di sviluppo sostenibile per la salvaguardia della risorsa idrica attraverso cui Rekeep si impegna a portare avanti azioni concrete per l’ottimizzazione dei consumi di acqua, la gestione dei rischi e la riduzione degli sprechi.

Il piano è stato avviato tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 e si compone di numerosi progetti relativi a diversi ambiti di impegno che il Gruppo punta a realizzare nell’arco del prossimo biennio. Tra i progetti già avviati:

Ottimizzazione o riduzione dei consumi idrici correlati ai servizi offerti

Il progetto prevede l’analisi di soluzioni per ridurre il consumo idrico nei servizi di cleaning e ha preso il via a partire dagli spunti emersi nell’ambito di BET Bologna Empowering Talent, iniziativa della Città Metropolitana di Bologna finalizzata ad attrarre talenti interessati a confrontarsi sui temi dell’implementazione del principio di circolarità nell’erogazione dei servizi. I ragazzi che hanno lavorato al progetto/sfida di Rekeep e che ora in parte sono stati assunti nel Gruppo si sono confrontati proprio su soluzioni per ottimizzare i consumi idrici.

Azioni collettive in collaborazione con startup, organizzazioni della società civile, Istituzioni

In questo ambito si colloca sia la partnership con Ogyre sia la sottoscrizione del “Patto per l’acqua“, ovvero il percorso promosso da Impronta Etica, associazione senza scopo di lucro per la promozione e lo sviluppo della responsabilità sociale d’impresa, che impegna le imprese socie emiliano-romagnole a sviluppare pratiche sostenibili e innovative per l’uso efficiente dell’acqua e per contribuire ad assicurare la sua disponibilità nei territori in cui operano, a cui ha aderito Rekeep lo scorso marzo, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua.

Azioni di sensibilizzazione e formazione dei dipendenti

In questa direzione si inseriscono le iniziative di formazione e team building da realizzare. Ad esempio, nell’ambito della collaborazione con Ogyre è prevista una campagna di comunicazione e di formazione interna che coinvolgerà le persone di Rekeep e culminerà con alcune giornate di team building.

In particolare, una selezione di dipendenti sperimenterà direttamente la raccolta della plastica marina in kajak nel mar Mediterraneo nell’ambito di una giornata formativa.