Italchimica pubblica il suo quinto bilancio di sostenibilità

Italchimica presenta la quinta edizione del suo bilancio di sostenibilità, redatto secondo gli standard del Global Reporting Initiative (GRI), per comunicare in modo trasparente le sue performance sui temi ambientali, sociali e di governance (ESG) relativi all’anno 2023.

Un’edizione che fa il punto sugli obiettivi raggiunti su temi rilevanti per l’azienda e i suoi stakeholder, identificati a seguito di indagini e questionari. Tra quelli relativi al sociale e alla governance, la pubblicazione riporta che il 34,19 percento del valore aggiunto prodotto dall’azienda è stato destinato al personale, attraverso stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto e premi, evidenziando la centralità delle risorse umane nella cultura aziendale.

Per quel che riguarda l’ambiente, spiccano l’introduzione di una linea produttiva dedicata alla Box Ricarica, cioè un imballo a prevalenza cellulosica per le ricariche del sapone, e l’innovazione di processo che ha portato al 97 percento di riutilizzo degli scarti nella produzione di flaconi in polietilene. Questi investimenti hanno generato un rendimento attorno all’8 percento, dimostrando la capacità dell’azienda di innovare strategicamente per migliorare i suoi processi e tecnologie produttive in senso green.

Sul tema della plastica, Italchimica si è posta l’obiettivo di avere linee di packaging completamente dedicate alla plastica riciclata entro il 2030 e, attualmente, tutti i flaconi inferiori ai 5 litri ne contengono almeno il 30 percento. Molte le iniziative nell’ambito della gestione delle risorse idriche, come ad esempio l’obiettivo di incrementare le formulazioni detergenti concentrate dal 75 all’80 percento entro il 2025. Ha inoltre avviato il recupero del 31 percento delle acque di lavaggio, con l’obiettivo di sviluppare una tecnologia specifica entro il 2030. Da segnalare che il 91 percento delle materie prime utilizzate nelle formulazioni sono rinnovabili e il 90 percento delle materie prime organiche sono facilmente biodegradabili.

La neutralità climatica

Nel 2023, è stata avviata una analisi Life Cycle Assessment (LCA) di processo, secondo la norma ISO 14064, con l’obiettivo di calcolare le emissioni e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Italchimica ha anche sottoscritto con il Comune di Padova il City Climate Contract, un programma che mira ad azzerare le emissioni nette di gas serra sul territorio entro il 2030. Già in corso di realizzazione il bilancio 2024 che vede il coinvolgimento di tutte le persone dell’azienda attraverso la seconda edizione del Green Change Award, un premio istituito per promuovere una cultura della sostenibilità a tutti i livelli aziendali e che prevede il coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholder.

La pubblicazione è disponibile a questo indirizzo https://www.italchimica.it/italchimica-way/ e scaricabile a questo link https://www.italchimica.it/wp-content/uploads/2024/08/BILANCIO-SOSTENIBILITA-2023_LOWRES_IT.pdf