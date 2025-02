Il TIPS avvia un progetto per convenire standard operativi e valorizzare i servizi di pulizia e sanificazione nel settore alberghiero

Le associazioni che compongono il TIPS – Team Interassociativo Pulizie e Servizi – hanno avviato un percorso di studio per elaborare un documento condiviso dedicato al settore alberghiero, con l’obiettivo di individuare standard operativi chiari e valorizzare il ruolo delle imprese di pulizia e sanificazione, volto a implementare l’attenzione alla qualità e ai tempi necessari per il servizio, coerentemente con la natura economica delle prestazioni.

Il documento intende realizzare una funzione trasversale per rispondere alle esigenze sia di piccoli hotel che di grandi catene, ridefinendo le metodologie operative e i tempi adeguati per le attività di pulizia e sanificazione, tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e delle moderne attrezzature.

Gli elementi di primo piano sui quali il percorso si svilupperà saranno la valorizzazione del personale, attraverso l’implementazione di programmi di formazione e la garanzia di condizioni di sicurezza sul lavoro. Lo studio potrebbe prevedere anche l’introduzione di capitolati tipo, dettagliati, per superare l’attuale approccio generico che non definisce con precisione modalità operative e obiettivi qualitativi. Strumento questo di significativo supporto nel dialogo con i committenti, per favorire una contrattazione più equilibrata e per contribuire a definire richieste assolvibili e tempi di lavoro adeguati.

L’obiettivo dell’iniziativa è di migliorare le condizioni operative del settore e di promuovere un dialogo con le istituzioni, evidenziando l’importanza di questi servizi per l’intera economia turistica e per il benessere collettivo. La pulizia e la sanificazione rappresentano, infatti, un pilastro fondamentale della catena del valore di ogni struttura alberghiera e un’opportunità per le imprese, soprattutto in un contesto in cui la tendenza all’esternalizzazione di questi servizi è sempre più diffusa.

A valle della realizzazione del progetto, le associazioni che compongono il TIPS confidano che il settore alberghiero e le imprese di pulizia e sanificazione, potranno beneficiare di un riferimento strategico che contribuirà a innalzare ulteriormente gli standard qualitativi, garantendo sostenibilità economica e operativa per tutte le parti coinvolte.



Il TIPS – Team Interassociativo Pulizie e Servizi costituitosi l’8 settembre 2021 vede riunite le principali associazioni del comparto della pulizia professionale: sia quelle che rappresentano le imprese di pulizia sia quelle che rappresentano la fornitura e quindi i fabbricanti e distributori di strumentazioni per la pulizia professionale. Il TIPS è espressione delle imprese del comparto, che coinvolge grandi operatori, migliaia di Imprese artigiane e Piccole Medie Imprese.