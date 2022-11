Il Progetto #Safework per la prevenzione dei rischi sul lavoro

Il Progetto #Safework è un progetto informativo nazionale promosso da ONBSI nel settore dei Servizi di Pulizia, Servizi Integrati/Multiservizi e finanziato dall’INAIL.

Il tema della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro è divenuto un fattore di crescita e sviluppo competitivo, come largamente riconosciuto dal mondo produttivo e dalle forze sociali e politiche.

Il Progetto #Safework intende sviluppare un’azione di prevenzione, veicolando azioni di sensibilizzazione sui rischi infortunistici di tipo complesso e trasversale nel settore dei Servizi di Pulizia, Servizi Integrati/Multiservizi, in particolare puntando a incidere sulla capacità di analisi e soluzione di situazioni o problemi più o meno complessi, con riferimento agli aspetti legati:

all’individuazione, alla valutazione e al controllo dei rischi

alla prevenzione dell’errore umano

al rischio di molestie e violenze sui luoghi di lavoro.

A chi si rivolge

Potranno partecipare gratuitamente tutte le lavoratrici e i lavoratori della aziende aderenti a ONBSI, iscrivendosi a una delle edizioni previste nella Regione in cui lavorano. Per poter partecipare, sarà sufficiente prenotarsi all’edizione calendarizzata per la propria Regione ed essere dotati di uno smartphone connesso a internet.

Leggi il programma dell’intervento informativo