Il market monitor della detergenza di Assocasa

Assocasa (Associazione Nazionale detergenti e specialità per l’industria e per la casa, che fa parte di Federchimica), ha presentato ieri i nuovi dati del market monitor della detergenza, realizzato in collaborazione con NielsenIQ.



Secondo l’Osservatorio Assocasa il totale Cura Casa, nell’anno terminante ad aprile 2023, ha registrato un tasso di crescita pari al +6,4%, raggiungendo un giro d’affari di 4 miliardi di euro, in crescita di circa 240 milioni rispetto all’anno precedente. Tutti i comparti del cura casa registrano una crescita, specialmente Detergenti (+5,6%), Disinfestanti (+21,8%) e Coadiuvanti di lavaggio (+7,4%).



Il comparto dei Detergenti, generante il 55% del fatturato del cura casa, è guidato dalla crescita del segmento Bucato (+5,6%), che raggiunge i 52M€. I detergenti bucato crescono grazie al loro principale sotto segmento lavatrice liquido (+6%), in cui si conferma buona la performance anno su anno delle caps (+2,2%), ma riprendono a crescere anche i liquidi(+7%).

I Disinfestanti mostrano a valore un trend positivo grazie al contributo delle alte temperature e della durata dell’ultima estate, caratteristiche che hanno fatto registrare una performance positiva anche nei volumi di vendita: qui sono stati protagonisti insetticidi e insetto repellenti che rispettivamente crescono a valore del +24,6% e del 35,6%.



La crescita dei Coadiuvanti di lavaggio è trainata dagli ammorbidenti (+11%),segmento che durante la pandemia era stato molto penalizzato. La forte crescita degli ammorbidenti è guidata dagli ammorbidenti concentrati (+12,5%) e dai Booster (+25.8%). Anche gli altri segmenti dei Coadiuvanti lavaggio rimane positiva nell’ultimo anno, specialmente le Candeggine (+8,2%).



Osservando l’andamento del comparto Detergenti Piatti, si evidenzia una crescita soprattutto del segmento Stoviglie (+13,7%), ma anche il Lavastoviglie mostra un trend positivo, così come il comparto degli Altri Detergenti (+4,5%), aumentando il proprio giro d’affari di quasi 30 milioni. La sua performance è il risultato di un anno in crescita per tutti i suoi segmenti, ma principalmente per le Altre superfici dure (+2,7%), che sviluppa il 65% del segmento.



Infine, il comparto Manutenzione (+1,1%) cresce con tutti i suoi segmenti, rimane stabile il Cura Auto (+0,3%). Tra i sotto segmenti possiamo evidenziare una flessione per Elettro emanatori Deodoranti (-2,2%), Cere Pavimenti (-8,2%) che rallentano in parte la crescita del comparto.



Tutti i canali mostrano tendenze positive, andando a recuperare in parte o totalmente il risultato negativo registrato in passato. In particolare, performance molto positiva per il canale Specialisti Drug che riesce a generare maggiori vendite in Valore (+12,2%). Unica nota negativa per i negozi di prossimità che avevano goduto di un indotto positivo durante la Pandemia, che negli anni successivi è andato piano piano scemando, anche complice un indice di prezzo più alto della media considerando la dimensione media delle confezioni vendute nel canale.



Roberto Ferro, Presidente di Assocasa, ha detto: “I dati presentati ci restituiscono una fotografia chiara di come i prodotti per la pulizia e la manutenzione, non solo per la nostra casa ma anche per ambienti che frequentiamo quotidianamente (scuole, ristoranti, uffici, ospedali, trasporti pubblici), siano degli alleati indispensabili per le famiglie italiane. E questo è evidente non solo nella maggiore attenzione alla pulizia all’interno della casa, ma anche all’esterno, grazie ai prodotti insetticidi che sono importanti per la tutela della salute di tutti noi”.



Benessere e sostenibilità restano due importanti elementi di traino di questa crescita. In questo contesto l’industria della detergenza ha guardato, con molta più attenzione, non soltanto alla soddisfazione dei bisogni delle famiglie in termini di igiene e pulizia della casa, ma anche alla sostenibilità per combattere sprechi e promuovere la convenienza, la praticità d’uso e il benessere in generale. L’attenzione è rivolta al singolo consumatore, affinché sia ben informato e consapevole nell’utilizzo dei prodotti della detergenza, dato il suo ruolo fondamentale attraverso il giusto dosaggio e le corrette abitudini d’uso durante le operazioni di pulizia e manutenzione della casa.

https://assocasa.federchimica.it/