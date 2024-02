Hotel Green Lab per gli alberghi che puntano alla sostenibilità

Hotel Green Lab è un workshop itinerante e gratuito che si rivolge ad albergatori, gestori di strutture extralberghiere, operatori turistici, progettisti e investitori. Prossima tappa il 22 febbraio a Bardolino.

Hotel Green Lab vuole coinvolgere gli operatori turistici riguardo alle pratiche e alle soluzioni sostenibili nel settore dell’ospitalità. L’obiettivo è promuovere l’adozione di misure eco-compatibili all’interno delle strutture ricettive e incoraggiare il cambiamento verso una gestione più responsabile delle risorse.

Perché Hotel Green Lab

La sostenibilità è il nuovo driver del mercato turistico. Negli ultimi anni, complici i timori sempre più evidenti per un cambiamento climatico fortemente invasivo e fuori controllo, il tema della sostenibilità è al centro dell’attenzione di tutta l’opinione pubblica. In un mercato sempre più competitivo, infatti, dove la sostenibilità ambientale è ormai diventato uno dei parametri chiave su cui si misurano i concorrenti, solo chi è in grado di proporre prodotti innovativi dalle prestazioni ambientali soddisfacenti può aspirare a raggiungere o a mantenere posizioni di leadership. Hotel Green Lab nasce per riflettere assieme sulle tecniche e gli strumenti per fare innovazione in modo veramente efficace. L’evento è organizzato da Teamwork Ospitality.

Il programma della tappa del 22 febbraio all’ Hotel Caesius Terme & SPA Resort di Bardolino dalle 14 alle 18:

Saluti iniziali –Mauro Santinato – Presidente di Teamwork

Hotel Green: cosa imparare dai principali hotel concept basati sulla sostenibilità.Trend e brand a cui guardare per capire cosa è green oggi. Nicola Delvecchio – Consulente e formatore di Teamwork

Green Procurement, per un’ospitalità più sostenibile. Fabrizio Doria – BWH Hotels

Storie di sostenibilità. La testimonianza di un albergatore green. Il caso della certificazione GSTC di Best Western Plus Soave Hotel. Fulvio Soave – Best Western Plus Hotel Soave, Stefania Zanuso – Virtou

Le certificazioni di sostenibilità, utilità e rischi. Giorgio Caire di Lauzet – DREAM&CHARME

Come trasformarsi in un distretto turistico sostenibile. Il caso Trentino. Stefania Clemente – Trentino Marketing

Investimenti green: i contributi a Fondo Perduto- Leonardo Mariggiò -Phorma Mentis

Riqualificare gli ambienti con processi sostenibili: una scelta possibile. Viviana Fabiano – 3M Italia

È vero che i turisti vogliono viaggiare green? I dati per comprenderlo meglio e cosa si aspetta un ospite da un hotel sostenibile. Andrea Agazzani – Ospitalità Natura

Per iscrizioni: https://www.hotelgreenlab.it/bardolino-hotel-caesius-terme-spa-resort/

Per le altre tappe del workshop consulta: https://www.hotelgreenlab.it/iscriviti/