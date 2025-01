Hospitality 2025: un’esperienza completa per l’ Ho.Re.Ca.

Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, alla 49ª edizione, è la più completa fiera internazionale in Italia dedicata all’hotellerie e la ristorazione, in programma dal 3 al 6 febbraio al Quartiere Fieristico di Riva del Garda.

Con 45.000 mq di superficie espositiva, la manifestazione si distingue per l’ampia e completa proposta che abbraccia tutti i segmenti del comparto grazie agli oltre 750espositori, tra i quali molte riconferme e circa il 26% di nuove aziende che hanno scelto Riva del Garda per aprirsi al mercato globale e allargare i propri orizzonti. Il percorso espositivo è arricchito da oltre 100 eventi con più di 110 speaker tra formazione e iniziative esperienziali pensate per offrire agli operatori dell’industria dell’ospitalità e della ristorazione idee, soluzioni e strumenti innovativi per far crescere il business.

Alla presentazione della manifestazione, dopo aver ricordato che Hospitality si tiene in uno dei principali e più caratteristici distretti turistici italiani, quello del Trentino e del Lago di Garda, Roberto Pellegrini, Presidente di Riva del Garda Fierecongressi, ha evidenziato come “la 49a edizione si preannuncia unica per la qualità degli espositori, la varietà dei contenuti e per l’importante presenza di buyer dall’estero. Quest’anno la partecipazione di delegazioni sarà ancora più nutrita. Grazie alla nostra attività e alla collaborazione con Agenzia ICE (ITA – Italian Trade Agency), arriveranno a Riva del Garda oltre 70 operatori da selezionati mercati per offrire agli espositori maggiori opportunità di business”.

In fiera saranno presenti operatori provenienti da mercati europei quali Albania, Finlandia, Germania, Lituania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria, ed extra europei come America Latina, Egitto, Kenya, Sud Arabia e UK.

Il percorso espositivo è articolato in quattro aree tematiche – Contract & Wellness, Beverage, Food & Equipment e Renovation & Tech – e tre aree speciali – Solobirra, RPM-Riva Pianeta Mixology e Spazio Vignaiolo – dedicate alla birra artigianale, all’arte della miscelazione e al turismo del vino, che animeranno il padiglione B4 fino a mercoledì 5 febbraio. Attenzione sarà riservata anche al turismo open-air, uno dei settori più dinamici e in crescita dell’intera filiera italiana, nel padiglione Outdoor Boom con un’ampia proposta espositiva e contenuti formativi realizzati, anche quest’anno, in collaborazione con Faita FederCamping.

A completare l’offerta il ricco palinsesto di H Academy che quest’anno vede l’ampliamento delle aree per le attività formative, gli incontri e i workshop dedicati a temi chiave del settore.

Tra le novità 2025 il debutto di H EXPERIENCE, il format dedicato alle iniziative esperienziali pensate per offrire momenti unici e coinvolgenti ai visitatori, che include quattro aree per quattro diverse esperienze: dalla progettazione inclusiva per un’accoglienza accessibile a tutti con DI OGNUNO, a un viaggio nei distillati e nella miscelazione con The Spirits Escape, fino all’interazione con l’intelligenza artificiale con AI Playground e a una mostra che esplora l’importanza del design e dei materiali nell’Ho.Re.Ca.

Alessandra Albarelli, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi, si è focalizzata sul mood di questa edizione che vede sempre al centro le persone, The People Industry. “L’Ho.Re.Ca. è in continua evoluzione e il valore umano, unito alle innovazioni digitali, diventa sempre più rilevante nella creazione di esperienze uniche e sostenibili.

A Hospitality 2025, mettiamo al centro chi questo settore lo anima dall’interno, The People Industry, capace di creare network e innovazione. A loro vogliamo riservare un’esperienza espositiva di altissima qualità, selezionando i brand più innovativi e creando un ecosistema unico per coinvolgere i buyer internazionali. È innegabile che la qualità del nostro food, del nostro design e del nostro contract sia riconosciuta in tutto il mondo, ed è quindi importante saper cogliere appieno questo potenziale, anche rafforzando ulteriormente il ruolo di Hospitality come appuntamento imprescindibile per chi cerca prodotti e soluzioni d’eccellenza nel settore dell’ospitalità”.

TUTTO IL PROGRAMMA DI HOSPITALITY 2025