H3I 2025, innovazione tra nuove opportunita’ e sfide

Dal 4 al 5 Marzo si è tenuta al Centro Congressi NH di Assago l’ottava edizione di H3i Italia, evento dedicato alla chimica del settore detergenza. Anche quest’anno la manifestazione ha registrato una crescita nel numero di espositori e visitatori.

Opportunità di aggiornamento sui grandi temi aperti dalle sfide epocali in corso, occasione di networking, il programma della conferenza, dei panel, delle presentazioni tecniche delle aziende presenti, ha portato ad un vivace clima di partecipazione e condivisione da parte dei partecipanti.

La conferenza, cui è stato dato il titolo INNOVATION DET, una finestra a 360 gradi sulla innovazione nel cleaning, domestico e industriale, si è aperta con una lettura scientifica dedicata alla chimica dei tensioattivi “Bio-Based” fortemente voluta dal Comitato Scientifico e affidata al Dipartimento di Chimica della Università degli Studi di Milano. Il costante flusso di interscambio tra accademia e industria, tra ricerca e applicazione, è stato testimoniato ulteriormente dalle presentazioni tecniche offerte dai tech focus, a conferma della tensione verso l’innovazione che da sempre caratterizza le aziende del cleaning.

EXPRESSIONS Parfumées del Gruppo Givaudan, ha coinvolto l’audience in una esperienza olfattiva in sala ad evidenziare l’ evoluzione attualmente in atto nel mondo delle fragranze e delle conseguenti attese del consumatore.

Aggiornamenti tecnologici volti a migliorare le performance dei cicli produttivi sempre in una ottica di sostenibilità ambientale, sono stati portati da BALLESTRA, leader nella impiantistica del settore, mentre ITALCHIMICA ha tenuto uno stimolante intervento sulla necessità di un’analisi dell’approccio all’innovazione come momento imprescindibile per arrivare a prodotti e processi innovativi, economicamente efficienti e ambientalmente responsabili.

Due panel, uno sul mondo PET, fenomeno e business in crescita verticale, l’altro sulla Intelligenza Artificiale, tema del momento, hanno affrontato due aspetti strategici del nostro segmento per le tanti implicazioni che intercettano le varie filiere di produzione e distribuzione.

Regolamentazioni, disposizioni, problematiche legate alla sicurezza, focus su un tema sensibile come il “greenwashing”, hanno caratterizzato le partecipate sessioni di FEDERCHIMICA, AFIDAMP e AssICC.

Soddisfazione per la due giorni di Assago è stata espressa dagli organizzatori di H3i insieme al ringraziamento verso chi, visitatori, espositori, speakers, associazioni di categoria, media, ha reso l’evento un appuntamento atteso e partecipato nella agenda annuale degli operatori.

La prossima edizione si terrà dal 3-4 marzo 2026 sempre al Centro Congresso NH di Assago,