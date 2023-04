Gender Gap: dati allarmanti, il PNRR non basta

Gender Gap, le dichiarazioni di Floriana Tomassetti, amministratrice unica di Ecosfera Servizi Spa, impresa attiva nell’ambito dei servizi e dell’efficientamento energetico.

“In Italia una donna su due non lavora e chi è impiegata percepisce uno stipendio mediamente inferiore del 27,8% rispetto a quello dei colleghi maschi. L’Italia è in fondo alla classifica del tasso di disoccupazione giovanile femminile dei membri dell’Ocse, fanno peggio solo Grecia e Costa Rica“.

“I dati emersi nella ricerca di Rome Business School e Medici Senza Frontiere dipingono una situazione preoccupante nonostante gli sforzi compiuti, negli ultimi anni, per mettere in campo politiche più inclusive. I danni sociali ed economici per il Paese sono tanti con un gap così elevato: meno ricchezza laddove le donne restano indietro, e meno progresso per via della scarsa adesione delle donne alle discipline tecnico -scientifiche, dove il divario di genere resta elevatissimo. Tra gli uomini uno su tre possiede una laurea in ambito Stem, mentre per le donne il rapporto è una su sei. Occorre far capire alle istituzioni che per colmare il divario di genere non basta il PNRR, servono misure strutturali per il welfare ed una svolta culturale che, oggi, appare purtroppo lontana“, conclude Tomassetti.