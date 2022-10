Forum ISSA Pulire 2022 alza il sipario

Forum ISSA Pulire 2022 per la sua sesta edizione chiama a raccolta il mondo del cleaning professionale oggi e domani, 18 e 19 ottobre, al Centro Congressi Stella Polare di FieraMilano Rho.

Il Congresso, a carattere biennale, nasce per riunire sotto lo stesso palcoscenico gli esponenti del settore e nomi noti al grande pubblico, rappresentanti della politica, delle istituzioni, dell’economia, della cultura e dello spettacolo. Lo scopo è quello di stimolare le riflessioni del pubblico attraverso il confronto e il dialogo tra soggetti diversi per far nascere nuove idee e innovazioni.

La giornata di oggi

Alle ore 14, un’ora prima dell’inizio ufficiale del Forum, Afidamp e ICE presentano un’indagine sul comparto della pulizia in Algeria, Marocco ed Egitto. Un’occasione di approfondimento su come è strutturato il mercato, i principali trend e gli sviluppi futuri.

Alle ore 15, dopo la cerimonia di apertura con i saluti di benvenuto del padrone di casa Toni D’Andrea, AD di ISSA Pulire network srl, con la moderazione del giornalista di LA/ TV, Andrea Pancani, che segue l’evento sin dalla sua prima edizione, si parte con “Progettare per la salute e la sicurezza sul lavoro” prima in conferenza plenaria, a seguire una tavola rotonda.

Il tema proposto

La salute e sicurezza sul lavoro sono una conseguenza naturale di un’attenta pianificazione che deve tenere conto dell’ambiente, delle azioni e dei movimenti dei lavoratori in quello spazio e delle competenze che un determinato lavoro richiede. Perciò, progettare per la salute e la sicurezza sul lavoro vuol dire adottare sistematicamente modalità e regole, soprattutto quelle della prevenzione e della protezione, indispensabili per evitare l’esposizione a rischi connessi all’esecuzione del lavoro, a tutti i livelli. E’ un dovere da parte degli imprenditori affrontare responsabilmente questo aspetto.

I Relatori di oggi

Cesare Damiano | Consulente del Ministro del Lavoro

Lorraine Larman | Amministratore Delegato Safety Solutions

Jenny Logenius | Global Brand Manager Hygiene Essity-Tork

Piero Martello | Magistrato, già Presidente del Tribunale del Lavoro di Milano, Direttore della rivista LavoroDirittiEuropa

Giuseppe Milanese | Presidente Confcooperative Sanità

Patty Olinger | Direttore Generale GBAC

Walter Ricciardi | Professore di Igiene e Salute Pubblica, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Luigi Sbarra | Segretario Generale CISL

Luigi Zucchelli | Direttore Area tecnica Integrata e Sviluppo CNS

Dopo il coffee break alle ore 17, avrà luogo la tavola rotonda e la giornata si concluderà con la cena di gala presso The Gallery café Meravigli, gioiello in stile liberty situato nel cuore di Milano.

GSA è media partner dell’evento e vi dà appuntamento al Forum oggi e domani a FieraMilano Rho. Che lo spettacolo abbia inizio!

https://forum.issapulire.com/it/agenda.html