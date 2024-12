Forum Facility 2024: un grande successo con oltre 450 partecipanti e 40 relatori

Forum Facility 2024, che si è svolto il 3 e 4 dicembre presso l’Auditorium Antonianum di Roma, si è concluso con un bilancio straordinario. L’evento si è svolto in collaborazione con Assistal e con GSA media partner ufficiale.

Il Forum ha registrato la partecipazione di 459 professionisti del settore e oltre 40 esperti, dando vita a due giornate di intensi dibattiti e analisi. Ha rappresentato un’occasione unica per esplorare le sfide emergenti nel campo del Facility Management, con particolare attenzione a tematiche cruciali come l’energia e la transizione ecologica, temi trattati grazie alla collaborazione con Assistal, partner strategico dell’evento. Non sono mancati gli approfondimenti sul nuovo Codice degli Appalti, sulla sicurezza sul lavoro e sulla qualificazione professionale, aspetti di fondamentale rilevanza per il settore.

L’importanza della presenza istituzionale

Un aspetto innovativo di Forum Facility 2024 è stato l’intervento delle istituzioni, che hanno sottolineato l’importanza di un dialogo aperto e costruttivo sui temi normativi, la sicurezza e la formazione. Hanno partecipato, infatti, importanti figure istituzionali, tra cui l’Eurodeputato Isabella Tovaglieri, membro della Commissione ITRE (Industria, Trasporti, Ricerca ed Energia), il Sen. Maurizio Gasparri, il Sen. Massimo Garavaglia, Presidente della VI Commissione Finanze e Tesoro e già Viceministro dell’Economia e delle Finanze e Ministro del Turismo, l’on. Umberto Maerna, membro della Commissione Attività Produttive e della Commissione di inchiesta sulla sicurezza sul lavoro, e l’on. Massimo Milani della Commissione Ambiente.

Un’apertura all’insegna di tecnologia e sostenibilità

La prima giornata del Forum Facility si è aperta con un focus su tecnologie innovative e sostenibilità, delineando il ruolo chiave del settore nell’affrontare le sfide climatiche e ambientali. Su questi temi sono intervenuti massimi esperti ed accademici, tra cui Massimo Comparini, Managing Director della Space Business Unit di Leonardo S.p.A., che ha sottolineato l’importanza delle tecnologie spaziali per un mondo ecosostenibile. Davide Tabarelli, Presidente di Nomisma Energia, ha affrontato il tema dell’efficienza energetica, sottolineandone la complessità. Gian Luca Gregori, Rettore dell’Università Politecnica delle Marche e Presidente di Webuild, ha parlato dell’importanza di collegare i dati e le tecnologie digitali alla strategia di sostenibilità aziendale. Aurelio Regina, Delegato del Presidente di Confindustria per l’Energia, ha affrontato il tema della decarbonizzazione, evidenziando le sfide legate ai costi dell’energia. Vittorio Chiesa, docente della POLIMI Graduate School of Management, ha evidenziato le difficoltà che le aziende incontrano nell’adozione di tecnologie sostenibili.

Seconda giornata: nuove regole e opportunità nel FM

Il secondo giorno ha acceso i riflettori sulle opportunità e i nodi critici derivanti dall’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023) e dal correttivo in inter di discussione ed approvazione. Giuseppe Busia, Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha aperto la sessione evidenziando l’importanza della trasparenza e della qualità come pilastri fondamentali per misurare il successo degli appalti pubblici. Marco Pantera, Direttore della Centrale Acquisti di ARIA S.p.A. Lombardia, ha posto l’attenzione sulla digitalizzazione introdotta dal nuovo Codice degli Appalti. Clelia Vitocolonna, Responsabile dell’Assistenza Legale Energy Building Management presso CONSIP S.p.A., ha discusso il tema del nuovo Codice degli Appalti, evidenziando come questo strumento abbia portato significativi vantaggi per le stazioni appaltanti.Infine, Massimiliano Brugnoletti, dello Studio Legale Brugnoletti & Associati, ha offerto un confronto tra il precedente Codice degli Appalti e quello introdotto nel 2023.

Chiusura dedicata a sicurezza sul lavoro e qualificazione professionale

Il terzo e ultimo panel del Forum è stato dedicato alla sicurezza sul lavoro e alla qualificazione professionale, due temi centrali per il futuro del facility management. Tra gli interventi Luigi Sbarra, Segretario Generale CISL NAZIONALE, sulla necessità di investire in sicurezza e Mauro Lusetti, Presidente di Conad, che ha posto l’accento su prevenzione e formazione.”. Letizia Paganino, Ispettore INL Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha parlato dell’iter della formazione in outsourcing, a cui ha fatto seguito Matteo Nevi di Assosistema evidenziando l’aumento delle malattie professionali come sintomo di come sia gestita male la prevenzione.

Le tre lectio magistralis

Le tre lectio magistralis che hanno arricchito l’evento sono state momenti di grande ispirazione e riflessione, grazie alla presenza di figure di spicco nei loro rispettivi ambiti: Mario Cucinella, Architect & Founder di MCA – Mario Cucinella Architects, Giulio Sapelli, Economista di fama internazionale ed Enrico Giovannini, docente del Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università di Roma “Tor Vergata”,

L’edizione 2024 ha confermato il Forum Facility come punto di riferimento per il settore, consolidando il suo ruolo nel tracciare nuovi paradigmi per il futuro del Facility Management, offrendo una panoramica completa delle trasformazioni in atto nel settore. Dai dibattiti sono emerse priorità imprescindibili, da portare all’attenzione delle istituzioni e da perseguire in tavoli di dibattito interassociativi. Il nostro racconto di questi giorni intensi non si esaurisce qui ma i vari temi trattati saranno oggetto di ulteriore sviluppo attraverso la voce di altri protagonisti.