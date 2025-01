Focolaio di afta epizootica in Germania

Il 10 gennaio 2025 è stato notificato un focolaio di afta epizootica in un allevamento di bufali nella regione di Märkisch-Oderland, Brandenburg, in Germania.

di Lorenzo Donati

L’afta epizootica è una malattia virale altamente contagiosa che colpisce principalmente gli ungulati (bovini, caprini e ovini) sia domestici che selvatici. Non rappresenta un rischio per la salute umana ma lo è per l’economia del settore dell’allevamento.

L’afta epizootica è una delle cinque malattie prioritarie su cui focalizzare l’attenzione nell’UE (Reg. 2016/429) e richiede rigide misure di controllo. L’ultimo caso Europa risale al 2011 (in Bulgaria), la malattia è endemica in altre regioni del mondo, tra cui Medio Oriente, Africa, e Asia.

Le autorità stanno investigando sull’origine del focolaio. È possibile che i continui rapporti commerciali con paesi in cui la malattia è endemica, possano rappresentare un rischio di introduzione in paesi definiti indenni. Questo evento richiederà un rafforzamento della sorveglianza in Europa, inclusa l’Italia, per prevenire quanto possibile la circolazione del virus.

Ulteriori approfondimenti sono disponibili sul sito: https://www.izsler.it/cerves/malattie-vescicolari/afta-epizootica/