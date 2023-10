“Female Leaders in Cleaning”: il lancio di una nuova piattaforma

“Female Leaders in Cleaning” è una nuova piattaforma dedicata a incoraggiare e dare potere alle donne nel settore delle pulizie.

In un mondo in costante evoluzione, c’è un crescente bisogno di ispirare e supportare le donne a prendere l’iniziativa nella propria vita. “Female Leaders in Cleaning” vuole essere più di un semplice luogo di incontro; è una fucina di opportunità e risorse per aiutare le donne a superare ostacoli e inseguire i loro sogni. Qui, le donne possono trovare sostegno e ispirazione da altre donne che hanno già fatto strada nel settore delle pulizie, dimostrando che il successo è alla portata di tutte.

La forza di “Female Leaders in Cleaning” risiede nella sua capacità di connettere donne con ambizioni e aspirazioni simili. Qui, possono costruire reti di supporto e collaborazione che si rivelano essenziali per il successo. Inoltre, la piattaforma fornisce alle donne le risorse necessarie per affinare le proprie competenze e crescere professionalmente, offrendo corsi di formazione, guide e consulenza su vari aspetti del settore delle pulizie.

Ecco cosa dichiara Martine Mallee, la creatrice : “Sono orgogliosa di annunciare il lancio di Female Leaders in Cleaning. Con la mia competenza ed esperienza in questo campo, sto cercando di far progredire le donne sul posto di lavoro e di incoraggiarle a entrare nel settore. Insieme a individui, aziende e associazioni, sono fiduciosa che possiamo elevare l’industria e ispirare più donne a perseguire carriere nel settore. Scopri questa piattaforma che ho creato in collaborazione con altre donne, pensata per coloro che apprezzano la pulizia, il benessere del nostro pianeta e la propria salute personale”.