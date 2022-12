European Cleaning & Hygiene Awards: l’eccellenza della pulizia professionale

Gli European Cleaning & Hygiene Awards sono l’unico programma paneuropeo per il settore, che riconosce e premia gli standard di eccellenza nel cleaning professionale. GSA è media partner per l’Italia.



Il settore della pulizia professionale impiega milioni di persone in tutta Europa e svolge un ruolo fondamentale per la salute, il benessere, l’immagine e la percezione. L’European Cleaning & Hygiene Awards è l’unico programma paneuropeo per il settore che riconosce e premia gli standard di eccellenza in aree quali le relazioni con i clienti, l’adozione di tecnologie intelligenti, la diversità e l’inclusione, il miglioramento dell’immagine del settore, la leadership, l’avvio di nuove attività ups, sostenibilità e talenti emergenti.

European Cleaning Journal, l’organizzatore degli European Cleaning & Hygiene Awards, ha annunciato l’apertura delle iscrizioni che si chiuderanno nella primavera del 2023. I vincitori saranno rivelati durante la cerimonia di premiazione con la cena di gala, che si svolgerà giovedì 5 ottobre a Dublino nella celebre e storica Round Room presso The Mansion House, situata nel cuore del centro di Dublino.

Ci sono 10 categorie nel programma di premi del 2023:

Start up dell’anno

Miglior utilizzo delle soluzioni intelligenti da parte dei fornitori di servizi

Investimenti nella formazione

Eccellenza nelle partnership cliente/appaltatore

Sostenibilità – best practice

Impegno per la diversità nella forza lavoro

Migliore iniziativa per elevare il profilo del settore delle pulizie

Innovazione tecnologica dell’anno

Leader dell’anno

Premio Stella nascente

Partecipa per:

Ottenere un riconoscimento internazionale mettendo in mostra i tuoi successi

Attrarre nuovi affari distinguendoti dalla concorrenza

Condividere le migliori pratiche

Valutare il tuo successo

Migliorare la cultura del personale

Incrementare la visibilità sui media.

Il modulo di iscrizione è disponibile sul sito web del Premio:

https://www.echawards.com/

GSA è media partner esclusivo per l’Italia.