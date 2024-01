Etichettatura energetica degli aspirapolvere, Corte Ue respinge il ricorso di Dyson

Etichettatura energetica degli aspirapolvere: la Corte di giustizia dell’Unione europea ha respinto definitivamente il ricorso per risarcimento danni della Dyson di circa 176 mln di euro.

La vicenda dell’etichettatura energetica degli aspirapolvere, che si trascina da diversi anni, vede opporsi la Dyson Ltd, che commercializza aspirapolvere che funzionano senza sacco, alla Commissione europea. Per la cronistoria clicca qui

Quando il Tribunale UE ha respinto la domanda di risarcimento del danno lamentato di circa 176 mln di euro Dyson ha impugnato tale sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia UE.

E oggi la Corte “respinge tutti gli argomenti dedotti dalla Dyson e conferma quindi la sentenza del Tribunale. Di conseguenza, il ricorso per risarcimento danni della Dyson è respinto definitivamente”.

La Corte conferma dunque che “la Commissione non è incorsa in una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione, condizione indispensabile per far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione”.