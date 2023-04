Eletti  i membri del Comitato Esecutivo Distributori Afidamp

Sarà ancora Roberto Galli della Erremme di Omegna a guidare per il biennio 2023-2025 il Comitato Esecutivo dei soci distributori di AFIDAMP. Ad affiancarlo, in qualità di Vicepresidente, Virna Re, della DIERRE.

A nominarli il nuovo Comitato Esecutivo dei soci Distributori, eletto il 19 aprile. Galli e Re siederanno nel nuovo Consiglio direttivo di AFIDAMP, del quale la componente dei produttori verrà eletta nella prossima assemblea di giugno.

“E’ con grande orgoglio e motivazione che rimango alla guida dei soci Distributori di AFIDAMP –dichiara Roberto Galli– nella consapevolezza di poter continuare a contribuire allo sviluppo della professionalità delle aziende del nostro settore. Moltissima è stata la strada percorsa in questi anni, che ha portato l’associazione a essere ormai un punto di riferimento a livello istituzionale. Sono certo che insieme continueremo a fare un grande lavoro per tutto il settore. Ringrazio tutto il Comitato Esecutivo per la rielezione. Ringrazio inoltre Virna Re, mia compagna di viaggio in questa importante avventura professionale”.

Nel Comitato Esecutivo, oltre al Presidente e al Vicepresidente sono stati eletti: Francesco Bertini di Costanter Spa div. TEMACO, Barbara Bottoni di BOTTONI srl, Francesco Marinoni della Progiene 2000, Barbara Pedrini di ICA SYSTEM, Gianni Tartari di SIL ADVANCED.

Durante l’assemblea, tenutasi presso la sede milanese dell’associazione, sono state ripercorse tutte le attività realizzate da AFIDAMP nel corso del 2022, con un focus su quanto già in essere per il 2023.

Il Comitato Esecutivo ha sottolineato l’importanza della coesione che oggi esiste nell’associazione, che ha permesso di raggiungere, anche in anni complessi, risultati importanti per la rappresentanza dell’intero comparto a livello nazionale e internazionale.

