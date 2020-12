EFCI: “Riconoscere forme di lavoro più flessibili”

EFCI ( la federazione europea di 13 associazioni nazionali dell’industria del Cleaning e del Facility ) e 4 organizzazioni partner che rappresentano oltre 7,8 milioni di aziende del settore dei servizi in Europa (EuroCommerce, WEC Europe, Hotrec e FoodService Europe) hanno rilasciato una dichiarazione congiunta, chiedendo il riconoscimento del ruolo essenziale che forme di lavoro diversificate e adattabili svolgono per la ripresa dell’Europa.

La dichiarazione delle organizzazioni europee dei datori di lavoro viene adottata sullo sfondo dell’ impatto devastante della pandemia Covid-19 sui settori dei servizi alla persona. Diverse forme di lavoro, compreso il lavoro part-time, il lavoro a tempo determinato e il lavoro tramite agenzia interinale, soddisfano le esigenze sia dei lavoratori dipendenti che dei settori dei servizi ad alta intensità di manodopera in Europa, promuovendo l’occupazione, la resilienza economica e l’equilibrio tra vita lavorativa e vita privata.

“Forme di lavoro diversificate e adattabili sono un fattore chiave per la creazione di posti di lavoro, migliorano la competitività e consentono alle organizzazioni di adattarsi ai cambiamenti in un ambiente economico sempre più volatile”, afferma Denis Pennel, Direttore della Confederazione Mondiale per l’occupazione-Europa. “La regolamentazione del mercato del lavoro e i sistemi di protezione sociale in Europa non sono sufficientemente adeguati per valutare le diverse forme di lavoro. In questi tempi difficili, in particolare, l’industria dei servizi privati ​​per l’impiego aiuta a riallocare i lavoratori e guida la ripresa economica grazie alla sua rete di 111.500 agenzie e 565.800 specialisti delle risorse umane “.

Complessivamente, i 7,8 milioni di imprese attive nei settori delle pulizie e del facility management,ristorazione collettiva, alberghi e ristoranti,vendita al dettaglio e all’ingrosso e servizi privati ​​per l’impiego, danno ogni giorno un reale contributo economico e sociale ai cittadini europei.

Su questa base, le 5 organizzazioni invitano la Commissione europea e i responsabili delle decisioni a riconoscere e promuovere ulteriormente il contributo di forme di lavoro più flessibili al mercato del lavoro, garantire che siano sufficientemente protette dalla legislazione nazionale, anche attraverso programmi di lavoro a breve termine nel contesto dell’attuale pandemia, aiutare a migliorare le competenze e riqualificare la forza lavoro attraverso le diverse opportunità di finanziamento dell’UE e promuovere il dialogo sociale includendo pienamente forme diverse e adattabili di lavoro in collettivo contrattazione.

Per leggere la dichiarazione clicca qui