efci presenta il manifesto dei servizi

EFCI (European cleaning and facility services industry) si impegna per una forte rappresentanza del settore pulizia nell’UE e dà appuntamento a Bruxelles il 6 marzo prossimo per la presentazione del Manifesto dei servizi.

Mentre il Belgio ha assunto la presidenza dell’Unione europea a gennaio 2024, l’UE entra nell’ultimo semestre dell’attuale ciclo politico e si prepara per quello successivo, che porterà il nostro continente al 2030 e a un nuovo decennio. In questo contesto istituzionale, EFCI ha definito un programma di azioni per il 2024 incentrato sul ruolo e sul contributo dell’industria della pulizia e sull’aumento della sua visibilità davanti agli attori istituzionali, ma anche tra gli altri attori del settore.

Il primo appuntamento sarà il 6 marzo a Bruxelles, in occasione di un evento durante il quale EFCI presenterà il proprio contributo – in termini di proposte concrete – per un più efficace inserimento della prospettiva del settore cleaning nell’agenda politica dell’UE. Un Manifesto in vista delle elezioni europee del giugno 2024 per aiutare i policy maker a comprendere meglio le sfide affrontate dal settore della pulizia e del facility management e suggerire le soluzioni più adeguate per garantire che il nostro settore possa contribuire al meglio alla crescita economica e al progresso sociale complessivo europeo.

Dalla revisione delle attuali disposizioni sugli appalti pubblici all’integrazione delle dimensioni della pulizia e dei servizi igienico-sanitari nelle future politiche di sanità pubblica dell’UE; da un approccio più favorevole alle imprese allo sviluppo futuro della transizione ambientale a una rinnovata attenzione al dialogo sociale e all’autonomia delle parti sociali – rappresentanti delle associazioni membri dell’EFCI e dell’industria, eurodeputati e altri attori istituzionali si riuniranno per discutere questi e altri argomenti.

