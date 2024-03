Ecovadis Silver Top a Falpi

Ecovadis Silver Top: Falpi ha ottenuto il prestigioso riconoscimento che certifica il costante impegno nel perseguire un virtuoso percorso di sostenibilità aziendale.

Ecovadis, una delle più importanti piattaforme internazionali di rating della sostenibilità aziendale, ha valutato Falpi in base a 21 aspetti basati su standard RSI internazionali (Responsabilità Sociale d’Impresa) riuniti in 4 parametri chiave: ambiente, tutela dei lavoratori e diritti umani, prassi aziendali eque e approvvigionamento sostenibile.

Il primo, l’Ambiente, riflette l’attenzione nel ridurre l’impatto ambientale delle sue attività. Falpi si trova nel 14% delle migliori aziende valutate nel settore Produzione Tessili, posizionandosi tra i leader nel campo della sostenibilità ambientale.

Le Pratiche Lavorative e i Diritti Umani costituiscono il secondo parametro, sottolineando l’impegno dell’azienda per garantire un ambiente di lavoro sicuro, equo e rispettoso dei diritti umani per tutti i suoi dipendenti. E’, di sempre, l’impegno a promuovere la diversità, l’inclusione e il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori in tutte le sue attività. In questo ambito, Falpi si trova nel 1% delle migliori aziende valutate nel settore Produzione Tessili, evidenziando così la sua eccellenza nelle pratiche lavorative e nei diritti umani.

L’Etica, il terzo parametro in valutazione, rappresenta un altro pilastro fondamentale per Falpi che adotta politiche e procedure etiche che guidano le sue decisioni e le sue azioni, garantendo trasparenza, integrità e conformità legale in tutte le sue attività.

Infine, il quarto parametro, gli Acquisti Sostenibili, riflette il suo impegno nel collaborare con fornitori che condividono i suoi valori di sostenibilità e responsabilità sociale. L’azienda promuove attivamente la catena di approvvigionamento sostenibile, lavorando con partner che adottano pratiche etiche e ambientalmente responsabili.

Andrea Loro Piana, AD Falpi srl, ha così commentato: “Siamo interessati ad utilizzare il rating rilasciato da Ecovadis come punto di riferimento, come base di partenza per un miglioramento continuo nella sostenibilità delle nostre azioni.

