Dulevo International ha fornito 36 spazzatrici negli Emirati Arabi

Dulevo International, tra i leader mondiali nella pulizia commerciale, industriale e urbana, ha recentemente firmato un prestigioso accordo commerciale con West Coast, il gruppo leader nel settore della pulizia negli Emirati Arabi Uniti e nei paesi del Golfo.

Già attiva in oltre 80 Paesi nel mondo, l’azienda emiliana potenzia con questa commessa la propria presenza sul mercato mediorientale, in un’area strategica come la municipalità di Abu Dhabi. Dulevo si è aggiudicata la gara d’appalto promossa dalla società di gestione rifiuti West Coast, che è rimasta positivamente impressionata dalla capacità dell’azienda emiliana di soddisfare tutti i parametri necessari in termini commerciali, di tempi di consegna e di qualità.

Mario Pepe, Global Sales Director di Dulevo, afferma: “Siamo entrati negli Emirati circa 20 anni fa e miriamo a crescere ulteriormente in questo mercato. Non solo forniamo le macchine, ma forniamo anche un grande supporto ai nostri partner, offrendo la formazione necessaria ai loro tecnici sia presso la nostra sede in Italia che, in questo caso, ad Abu Dhabi. Questo ci ha permesso di avere successo nel lungo periodo. La nostra tecnologia è la migliore sul campo e abbiamo venduto le nostre macchine in più di 80 paesi in tutto il mondo, l’esclusivo sistema ‘meccanico aspirante’ rende questa spazzatrice stradale particolarmente adatta a questa regione, soprattutto considerando le condizioni climatiche e la scarsità d’acqua in Medio Oriente. I vantaggi di questa tecnologia sono stati ben documentati in questa parte del mondo e tutti comprendono che questo sistema ha enormi vantaggi, in particolare nelle condizioni ambientali prevalenti”.