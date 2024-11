Disinfestando: la conferenza di AIDPI

Disinfestando: è al via oggi e domani presso l’hotel Mediterraneo di Riccione la conferenza di AIDPI (Associazione delle Imprese di Disinfestazioni Professionali Italiane) dal titolo “Strategie di disinfestazione integrata: istruzioni di sostenibilità”.

L’obiettivo dichiarato è quello di fare il punto sulle più moderne tecniche di controllo degli infestanti con particolare riguardo alla sostenibilità ambientale. Come si legge dal sito ufficiale di AIDPI in cui campeggia una citazione niente meno che di Charles Darwin, il padre della moderna teoria evoluzionistica, la sfida principale è quella di partecipare attivamente al cambiamento per diventare attori responsabili e decisivi per il futuro della disinfestazione e della salvaguardia della salute pubblica.

L’evento – già sold out dalla settimana scorsa -si inserisce nel percorso che AIDPI ha intrapreso da anni per creare un dialogo costruttivo tra istituzioni e aziende professionali di pest management: intervengono, tra gli altri, anche relatori provenienti dal Ministero della Salute, funzionari della Sanità della regione Emilia-Romagna e i rappresentanti di alcuni Istituti Zooprofilattici (in particolare del Lazio e delle Venezie).

Il focus della prima giornata è sulla gestione delle arbovirosi (un tema molto caldo vista la stagione appena trascorsa relativamente a Dengue e West Nile) mentre la seconda giornata sarà dedicata più specificatamente alla sostenibilità con la presentazione del nuovo standard per il pest management sostenibile UNI 11956 e l’integrazione della prassi di riferimento già pubblicata lo scorso anno: la UNI PdR 145:2023.

GSA News è media partner dell’evento e seguirà da vicino lo svolgersi della manifestazione.

di Lorenzo Donati