da aiisa un ciclo di webinar gratuiti

Aiisa organizza tre webinar gratuiti aperti anche ai non associati che si svolgeranno nei mesi di settembre e ottobre.

Quest’anno, l’Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici (AIISA) celebra il suo 20° anniversario, consolidando il proprio ruolo di punto di riferimento per la qualità nell’ispezione, manutenzione e bonifica dei sistemi aeraulici.

Un obiettivo chiave di AIISA è offrire un aggiornamento costante alle aziende associate e non, mantenendo il settore sempre al passo con le nuove tecnologie e normative. In questo ambito rientra un interessante iniziativa aperta anche ai non associati che vede l’organizzazione di 3 webinar gratuiti. Il primo avrà luogo il 23 settembre e sarà incentrato sulla Tutela dell’imprenditore ( trattamento di fine mandato, key man, d&o amministratori) ; il secondo si svolgerà il 30 settembre sui Contributi per innovare l’impresa (marchi, brevetti, industria 5.0).

Per ultimo in ordine di tempo, ci sarà il webinar del 3 ottobre sui dispositivi di protezione individuale ( sicurezza sul lavoro, antinfortunistica ecc).

Webinar 23.09 https://forms.gle/JCMvgpohomXtz1j7A

Webinar 30.09 https://forms.gle/k1HTbrmQGG4RyhTB7

Webinar 07.10 https://forms.gle/qj2F8UqC7ReoFBjL6