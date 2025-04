Continua la crescita del Gruppo Navest: nel 2024 i ricavi netti superano i 140 milioni

Il Gruppo Navest che include le società Pfe, Ihs e Naren, tra i principali player nazionali nel settore del Facility Management, registra numeri in forte crescita nel 2024, in linea con gli ambiziosi obiettivi stabiliti nel piano industriale al 2027.

Continua la crescita di Navest, holding operativa tra i principali player nazionali nel settore del Facility Management, dell’Energia e del Construction, che detiene il controllo delle società Pfe, Ihs e Naren.

Nel 2024 il Gruppo ha registrato ricavi netti aggregati pari a circa 142,7 milioni di euro (+26% vs. 2023) e un EBITDA complessivo pari a circa 12,0 milioni di euro (+58% vs. 2023), numeri in linea con le previsioni del Piano Industriale che, entro il 2027, punta a raggiungere 250 milioni di euro di ricavi attraverso una strategia basata sia sulla crescita organica che su operazioni mirate di M&A volte a consolidare e ampliare il business.

Analizzando i risultati delle singole società:

Pfe , la principale società del Gruppo, che offre servizi di hard e soft facility management nei settori civile, sanitario e industriale per clienti pubblici e aziende private, ha registrato ricavi pari a circa 101,7 milioni di euro (+12,5% vs. 2023).

, la principale società del Gruppo, che offre servizi di hard e soft facility management nei settori civile, sanitario e industriale per clienti pubblici e aziende private, ha registrato ricavi pari a circa (+12,5% vs. 2023). Ihs , specializzata in servizi outsourcing di cleaning e restore, facchinaggio, manutenzione ed efficientamento degli impianti meccanici ed elettrici per hotel business e leisure, e resort, ha registrato un fatturato di 20,9 milioni di euro (+26% vs. 2023).

, specializzata in servizi outsourcing di cleaning e restore, facchinaggio, manutenzione ed efficientamento degli impianti meccanici ed elettrici per hotel business e leisure, e resort, ha registrato un fatturato di (+26% vs. 2023). Naren, operante nei settori di Energy Management, Property Management e Construction, ha ottenuto ricavi per circa 20,1 milioni di euro, triplicando il risultato registrato nel 2023.

Forte di oltre 35 anni di attività, negli ultimi anni il Gruppo ha progressivamente ampliato e consolidato la propria presenza sul mercato, distinguendosi per progetti focalizzati sulla sostenibilità, sull’innovazione e sulla formazione continua delle risorse umane, che contano oggi circa 5 mila professionisti su tutto il territorio nazionale.

“Nel 2024 abbiamo registrato risultati positivi che ci riempiono d’orgoglio e che confermano il valore del percorso di crescita che abbiamo intrapreso – ha dichiarato Giuseppe Alesso, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Navest. Con la formulazione del Piano Industriale 2025 – 2027 il Gruppo Navest ha infatti definito obiettivi ambiziosi che richiederanno la massima sinergia strategica e operativa tra le aziende del gruppo.

A tal fine, è stato definito il “Business Model” di Gruppo – “Sustainable Facility Management” – che guiderà la strategia operativa di ogni società. Questo nuovo modello introduce al mercato un approccio innovativo basato sui principi ESG – in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU – e si pone l’obiettivo di rafforzare il ruolo del Gruppo Navest come partner strategico per la crescita sostenibile dei suoi clienti, grazie alla sua specializzazione in Global Facility ed Energy Management”.

