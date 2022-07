BtoB AWARDS: Polti si aggiudica la categoria green

Nella splendida cornice della Villa Reale di Monza, il 27 giugno scorso, Polti si è aggiudicata il BtoB Awards – Best to Brianza Awards, nella categoria Green. L’iniziativa, giunta alla X° edizione, punta alla valorizzazione delle migliori aziende delle province di Monza, Como e Lecco. L’assegnazione dei premi avviene attraverso due votazioni: la prima, online, aperta al pubblico fino a metà giugno, e la seconda effettuata dalle associazioni di categoria del territorio come Regione Lombardia, Assolombarda, Confartigianato, Confindustria Lecco e Confindustria Como. In gara 54 aziende, 6 per ognuna delle 9 categorie stabilite.

Aver vinto nella categoria Green è motivo di grande soddisfazione per Polti. “Un premio in armonia con i tre valori che ci guidano: rispetto, innovazione e sostenibilità – ha dichiarato la direttrice generale Francesca Polti –. Se prima quest’ultima veniva prevalentemente associata alle performance di prodotto, in Polti già da tempi non sospetti, prima quasi inconsapevolmente e ora in maniera conscia e strutturata, la sostenibilità è vissuta come un concetto ben più ampio, che riguarda diversi aspetti dell’agire aziendale”. A tale riguardo Polti, ha ricordato ancora Francesca, ha intrapreso un percorso con il Sustainability Lab della SDA Bocconi, che si è articolato in prima battuta in una fase iniziale di analisi e assestment, e ora si sta traducendo in piani di intervento e formazione per portare l’impegno verso la sostenibilità su un piano concreto e riscontrabile. “Non si tratta solo di mettere in atto specifiche attività, anche impattanti ma slegate tra loro come l’impianto fotovoltaico o moduli produttivi più avanzati e performanti (come già avveniva nel nostro caso), ma anche di formalizzare politiche inclusive e di diversity, di ripensare la governance, di affrontare l’impatto ambientale con una consapevolezza diversa e, soprattutto, di applicare l’innovazione al servizio di questa missione” ha continuato l’imprenditrice.

Polti è profondamente radicata nel comasco, dove impiega personale della zona e delle aree limitrofe, e dove assembla la metà dei prodotti venduti. L’italianità è un altro main value per l’azienda, non solo perché il 50% del fatturato viene sviluppato entro i confini nazionali, ma soprattutto per ciò che esprime il Made il Italy, la sua storia e il suo enorme potenziale.