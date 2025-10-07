Iscriviti alla newsletter
Approccio del Ciclo di Vita (LCA) e Carbon Footprint: un webinar AFIDAMP

Approccio del Ciclo di Vita (LCA) e Carbon Footprint sono due pilastri fondamentali della sostenibilità ambientale. Su questi argomenti AFIDAMP propone un webinar il 9 ottobre 2025, dalle ore 10:00 alle 11:00.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Njia srls, si inserisce in un contesto in cui le imprese sono sempre più chiamate a misurare e comunicare il proprio impatto ambientale. Attraverso l’approccio LCA, normato dagli standard internazionali ISO 14040 e ISO 14044, è possibile valutare in modo sistematico l’impronta ecologica di prodotti, servizi o processi lungo l’intero ciclo di vita, tenendo conto di tutti i flussi di materia ed energia coinvolti.

Uno degli indicatori più rilevanti emersi da queste analisi è la Carbon Footprint, che misura le emissioni di CO₂ equivalenti associate a un determinato prodotto, servizio o persino all’intera attività di un’azienda. Tale parametro, strettamente legato al potenziale di riscaldamento globale, rappresenta un riferimento chiave nelle strategie di sostenibilità e nella comunicazione ambientale.

Il webinar offrirà ai partecipanti l’opportunità di approfondire le principali fasi della metodologia LCA, comprendere i criteri di valutazione e acquisire strumenti utili per affrontare in maniera consapevole e strutturata la quantificazione delle emissioni di carbonio.

Programma:

Il concetto di ‘sostenibilità’ • Nozioni base sulla metodologia Life Cycle Assessment

  • Norme di riferimento e standard internazionale
  • Fasi di uno studio LCA, tempistiche e risultati
  • Esempi di applicazione (LCA comparativa, screening LCA, Dichiarazioni ambientali di prodotto)

Nozioni base sul calcolo dell’impronta di carbonio o carbon footprint

  • Standard di riferimento (carbon footprint aziendale vs carbon footprint di prodotto)
  • Fasi di un progetto di carbon footprint aziendale e tempistiche
  • Esempi di applicazione

REGISTRAZIONI QUI: https://www.afidamp.it/dettagli-e-registrazioni/approccio-del-ciclo-di-vita-lca-e-carbon-footprint

Il webinar è gratuito per gli Associati AFIDAMP. Se NON sei un associato e vuoi partecipare al webinar, scrivi a segreteria@afidamp.it

 

