Ancora un Green Good Design per i prodotti Kärcher

Il portale di lavaggio CWB 3 Klean! Star iQ e l’aspiratore portatile a batteria HV 1/1 Bp di Kärcher hanno ricevuto il prestigioso Green Good Design Award 2019, storico premio di design accreditato in tutto il mondo che riconosce prodotti, servizi, programmi, idee e concept che contribuiscono a preservare l’ambiente grazie a soluzioni sostenibili.

L’alta qualità dell’impianto di autolavaggio riduce il consumo di acqua CWB 3 Klean! Star iQ pulisce i veicoli in modo efficace e sostenibile. Il sistema di lavaggio del veicolo favorisce il massimo risparmio di acqua a tutto vantaggio dell’ambiente.

Aspiratore portatile a batteria con modalità di risparmio energetico

Kärcher HV 1/1 Bp garantisce un ambiente di lavoro pulito e privo di polvere. Questo dispositivo a batteria offre prestazioni potenti e massima libertà di movimento. “Grazie ai vari accessori in dotazione, l’aspiratore può essere adattato in modo rapido e flessibile a diversi interventi di pulizia“, spiega Denis Dammkoehler, direttore del design industriale per la linea di prodotti professionali di Kärcher. “La scelta specifica dei materiali -tutti di alta qualità- è effettuata in funzione delle zone di sollecitazione ed è quindi molto sostenibile in quanto l’aspiratore resiste anche a stress elevati.”

L’utilizzo dell’aspiratore a batteria consente di risparmiare fino al 25% del tempo rispetto ai modelli a cavo: viene meno infatti la necessità di scollegare e ricollegare ogni volta l’apparecchio, riavvolgendo il cavo con il concreto rischio di inciampare. Tutto ciò, aumenta l’efficienza in fase di lavoro. Ottime performance anche rispetto ai consumi energetici: in modalità eco! efficiency la macchina risparmia energia aumentando proporzionalmente il tempo di autonomia della batteria. In questa modalità l’apparecchio presenta anche emissioni sonore ridotte.

