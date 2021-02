Allegrini scende in campo al fianco dell’Atalanta BC e dell’AC Monza

Una scelta che per Allegrini nasce, in primo luogo, dall’importanza che il calcio sta assumendo negli ultimi anni nel ruolo di vettore di messaggi trasversali improntati a tematiche di sostenibilità sociale e dalla condivisione di valori con queste due importanti e storiche case calcistiche. In campo, Allegrini e il calcio schierano passione, sguardo internazionale e valorizzazione del team.

Allegrini S.p.A., riconoscendo il valore e l’eco che il calcio è in grado di espandere trasversalmente, annuncia le partnership con Atalanta Bergamasca Calcio e Associazione Calcio Monza, entrambe legate a territori caratterizzati da una storica presenza industriale, la cui cultura trova le stesse radici in Allegrini. Il denominatore comune che collega la tradizione calcistica di queste due importanti squadre ad Allegrini è, inoltre, l’investimento costante nella crescita delle risorse giovani, nello sviluppo dei loro talenti e nella loro integrazione culturale, nel rispetto delle singole individualità e dello spirito di squadra.

Maurizio Allegrini, Amministratore Delegato di Allegrini S.p.A., commenta così gli accordi raggiunti: “Ho sempre creduto che, in azienda cosi come nello sport, soprattutto nel calcio, le partite si giocano su un terreno comune: il successo è il risultato di un lavoro di squadra, di una mission condivisa da tutto il team in cui il ruolo del singolo è valorizzato in relazione a quello di ogni altro elemento della squadra. Crescita professionale e impegno sportivo condividono inoltre gli stessi valori: motivazione, tenacia e ambizione nel rispetto dei ruoli, delle regole e delle strategie del gruppo. Per Allegrini, sono fondanti tutti i valori legati al team, alle competenze applicate in campo e alla spinta ambiziosa di raggiungere obiettivi sempre più sfidanti.”

Durante il campionato 2018/2019, Allegrini era stata Licenziataria Ufficiale del Marchio Atalanta BC per un’esclusiva linea di fragranze per ambienti dedicata alla squadra. Oggi l’azienda entra ufficialmente nella rosa dei Gold Sponsor, confermando la sua presenza per il campionato in corso e per il prossimo.

A poche decine di chilometri di distanza, Allegrini sigla una partnership anche con AC Monza, facendo il suo ingresso per la prima volta a fianco della promettente squadra con il title di Main Partner. Entrambe fondate nel secolo scorso, rispettivamente nel 1945 e nel 1912, Allegrini e AC Monza sono caratterizzate dalla stessa determinazione e volontà di crescere ed aspirano a risultati ambiziosi, propri di potenze in ascesa.È così che Allegrini accompagna, con i suoi colori, quelli di due squadre che schierano le proprie abilità, capaci di rappresentare il territorio e di farsi espressione di un processo di crescita solido e strutturato.