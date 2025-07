Sanità: aggiornati prezzi di riferimento per lavanderia, pulizie e ristorazione

Sanità: i prezzi di riferimento per lavanderia, pulizie e ristorazione sono stati aggiornati da parte di Anac sulla base degli indici ISTAT.

Aggiornati i prezzi di riferimento in ambito sanitario del servizio di lavanderia/lavanolo, del servizio di pulizia e sanificazione e del servizio di ristorazione, sulla base dei rispettivi indici di aggiornamento di fonte ISTAT.

Nello specifico, rispetto ai dati pubblicati nel 2024, si sono registrate le seguenti variazioni:

servizio di lavanderia/lavanolo +1,42%

servizio di pulizia e sanificazione +3,13%

servizio di ristorazione +1,69%

I prezzi di riferimento in ambito sanitario pubblicati dall’Anac sono utilizzati per la programmazione dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono il prezzo massimo di aggiudicazione in base a quanto previsto dal dl 98/2011 e s.m.ei., art. 17 lett a).

Inoltre, qualora “emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l’effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all’articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento”.



L’individuazione dei prezzi di riferimento da parte di Anac favorisce la trasparenza del mercato e la vigilanza, consentendo agli operatori pubblici di conoscere se il prezzo pattuito sia ottimale o meno e rappresenta inoltre uno strumento di verifica dell’operato delle stazioni appaltanti. Per tale motivo i prezzi di riferimento sono in grado di attivare un processo virtuoso di controllo incrociato tra i vari attori in campo, che diventa efficace strumento di prevenzione dei fenomeni corruttivi e fraudolenti, ma anche di comportamenti inefficienti.

Fissare i prezzi di riferimento costituisce inoltre un aiuto fattivo alle amministrazioni pubbliche, facilitando la predisposizione dei capitolati, in quanto viene indicata la soglia da mettere a base di gara e garantisce risparmi che, su larga scala, risultano cospicui.