AIISA, da ormai 14 anni, organizza l'ANAM, AIISA NADCA Annual Meeting, l'incontro annuale aperto ai soci e a tutti gli operatori del settore aeraulico.

L’’Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici, è l’unica associazione in Italia che promuove la cultura dell’igiene aeraulica. Il titolo del prossimo ANAM è “AIISA: Qualità è conoscenza tra esperienza e progetti futuri” e si svolgerà a Bari dal 6 all’8 giugno presso The Nicolaus Hotel. L’evento prevede appuntamenti sociali, sessioni di formazione e di aggiornamento, conferenze e un’area espositiva. La conferenza è prevista l’8 giugno. Si tratta di un’occasione unica per creare uno scambio di conoscenze ed esperienze nel campo e per conoscere l’Associazione e le attività che promuove.

Intervengono:

Responsabili aziendali delle maggiori società operanti nel settore della pulizia e sanificazione degli impianti aeraulici.

Operatori nel campo della bonifica dei sistemi d’aria.

Società che si occupano di eco-compatibilità delle produzioni e dei processi. Attori della salubrità dei luoghi di lavoro e degli ambienti destinati al pubblico. Aziende di progettazione.

Aziende che offrono servizi ad alto contenuto tecnologico e digitale delle performance di sistemi di gestione.

Responsabili di Aziende pubbliche con forti competenze nel campo dei circuiti aeraulici. Personalità del settore sanitario e delle istituzioni.

www.aiisa.eu