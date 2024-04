AIISA e ANAM15, da 20 anni per la qualità dell’aria

AIISA organizza l’ANAM15, l’AIISA NADCA Annual Meeting, che è diventato un appuntamento imprescindibile per gli associati e tutti i professionisti del settore aeraulico. GSA è media partner dell’evento.

AIISA, Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici, è pronta a celebrare un importante traguardo: i suoi primi 20 anni di impegno costante per la promozione dell’igiene aeraulica come fondamentale strumento per la tutela della salute negli ambienti di vita e lavoro.

L’evento, che si terrà il 23 e 24 maggio 2024 presso il suggestivo TH Carpegna Palace Hotel a Roma, si preannuncia ricco di contenuti e opportunità di crescita professionale. ANAM15 offrirà una serie di sessioni di formazione e aggiornamento rivolte ai soci, consentendo loro di rimanere al passo con le ultime novità e tendenze nel campo dell’igiene aeraulica. Inoltre, un’area espositiva permetterà alle aziende del settore di presentare le loro innovazioni e soluzioni più recenti.

Al centro dell’ANAM15 ci sarà anche un convegno dedicato, dove esperti del settore condivideranno le loro conoscenze e esperienze, offrendo spunti di riflessione e dibattito su temi cruciali legati alla qualità dell’aria e all’igiene aeraulica. Ma ANAM15 non sarà solo un’occasione per approfondire le competenze professionali: sarà anche un momento di festa e di condivisione. Gli appuntamenti sociali previsti durante l’evento offriranno l’opportunità ai partecipanti di incontrarsi, scambiare idee e consolidare i legami professionali.

Il tema di quest’anno, “2004-2024: da 20 anni insieme per la qualità dell’aria”, riflette l’impegno duraturo di AIISA nel campo dell’igiene aeraulica e sottolinea l’importanza di continuare a lavorare uniti per garantire ambienti più salubri e sicuri per tutti.

https://aiisa.eu/anam/anam15/