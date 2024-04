AFIDAMP e ICE promuovono le aziende italiane a Interclean 2024

AFIDAMP e ICE scendono in campo per sostenere una massiccia azione di comunicazione e dare visibilità alle aziende italiane presenti alla manifestazione olandese.

AFIDAMP, unica associazione italiana che rappresenta i produttori e distributori italiani delle strumentazioni per la pulizia professionale, in considerazione dell’altissima partecipazione di aziende italiane alla fiera INTERCLEAN, che si svolgerà dal 14 al 17 maggio ad Amsterdam, ha coinvolto Agenzia ICE nell’opera di comunicazione e promozione della presenza delle aziende italiane alla fiera olandese.

L’Italia è infatti il primo Stato rappresentato in fiera sia per numero di aziende espositrici, ben 144, sia per numero di metri quadrati occupati (parliamo di circa 9.000 mq). L’obiettivo della campagna di comunicazione è quello di dare grande visibilità alle aziende italiane e alla promozione delle eccellenze del Made in Italy.

Con la formula Italian Golden Suppliers, che accompagnerà il visitatore sin dall’ingresso in fiera, si vogliono rendere facilmente riconoscibili e raggiungibili tutti gli stand italiani e valorizzarli come eccellenze del settore. Questo sarà possibile attraverso l’impiego di monitor informativi, di piantine dedicate con evidenziati gli stand italiani, di materiale promozionale dislocato nei bagni e sui banner oltre che alla presenza nel catalogo espositori.

A supporto sia degli espositori che dei visitatori italiani ci sarà inoltre una Lounge, situata al primo piano sul Balcony tra la Hall 1 e la 5, gestita da AFIDAMP e Agenzia ICE, che vuole essere un luogo di incontro, di scambio di informazioni, di networking e di business, un luogo nel quale gli operatori e i visitatori possono anche fissare incontri e appuntamenti.

Importante l’azione strategica di AFIDAMP, e del suo Gruppo di Lavoro Affari Internazionali, che ha indirizzato i finanziamenti messi a disposizione dallo Stato verso il nostro settore. Il piano di comunicazione progettato dall’associazione va a favore di tutto il comparto italiano. Questo dimostra il valore aggiunto portato dalle associazioni di categoria ai fini della rappresentanza istituzionale.

“Siamo molto soddisfatti del lavoro fatto e del risultato ottenuto – commenta Stefania Verrienti, Direttore di AFIDAMP – questa era un’occasione preziosa per valorizzare l’intero mercato italiano del cleaning in uno dei principali palcoscenici internazionali di settore. Il comparto è un fiore all’occhiello della nostra economia e il ruolo della nostra associazione è proprio quello di aiutare le imprese a rendere ancora più efficace la propria presenza sui mercati internazionali”.

Per conoscere tutti gli espositori italiani presenti in fiera: https://www.afidamp.it/post/italian-golden-suppliers