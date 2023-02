A Issa Pulire un hackaton live per il cleaning professionale

A Issa Pulire, per la prima volta, viene organizzato un hackathon live per l’industria della pulizia professionale.

L’intero comparto della pulizia professionale è in fase di profonda trasformazione: macchine intelligenti, tracciabilità del lavoro, gestione e condivisione di dati e big data, software gestionali sempre più raffinati, dispositivi di autodiagnosi, strumenti e attrezzature capaci di dialogare fra loro, sono alcuni elementi della digitalizzazione che aiutano gli operatori a migliorare il proprio lavoro. Non soltanto: possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi ESG (Ambientali, Sociali, di Governance) dell’azienda.

Vale la pena ricordare che i criteri ambientali prendono in considerazione il modo in cui un’azienda salvaguarda l’ambiente, quelli sociali esaminano come gestisce le relazioni con dipendenti, fornitori, clienti, mentre la governance si occupa della leadership, della retribuzione dei dirigenti, degli audit, dei controlli interni.

L’hackathon si rivolge a studenti delle università italiane in campi come informatica, economia, ingegneria, gestione, scienze ambientali e design che parteciperanno in team composti da 3/ 6 persone, per un totale massimo di 10 gruppi di lavoro.

Alle squadre verrà presentato un problema basato su esigenze reali a cui dovranno trovare una soluzione concreta. Le squadre si sfideranno per dimostrare in che modo gli addetti alle pulizie, formati ed equipaggiati con strumenti digitali, possono contribuire a raggiungere gli obiettivi ambientali, sociali, di governance e a portare risultati misurabili oggettivamente. La soluzione dovrà essere presentata il lingua inglese. Ecco il programma:

Il 10 maggio 2023 alle ore 9 introduzione e presentazione problema da risolvere

Ore 9.30 inizio della sfida

Ore 16.30 presentazione soluzioni alla giuria

Ore 17.30 premiazione

Verrà riconosciuto un premio di 3000 euro alla squadra vincitrice e 1000 alla squadra che si posizionerà al secondo posto. I vincitori saranno decretati da una giuria internazionale.Per informazioni: hackathon@issapulire.com

Ricordiamo che ISSA PULIRE 2023 in programma a Fiera Milano, Rho dal 9 all’11 maggio, è la fiera internazionale dedicata al comparto della pulizia professionale e della sanificazione. L’accesso a Issa Pulire 2023 è aperto agli operatori del settore pulizia, produttori, distributori, società di servizi e gestione degli impianti, utenti e clienti finali interessati a conoscere l’offerta più ampia di prodotti professionali per la pulizia, la disinfestazione, la lavanderia, i servizi integrati e la manutenzione. L’evento vedrà la presenza di grandi gruppi industriali internazionali e di aziende leader del settore.

Registratevi accedendo a questo LINK.