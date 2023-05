A.I.D.P.I. lancia un appello a sostegno della Romagna

A.I.D.P.I. si mobilita a sostegno della popolazione colpita dall’alluvione e invia agli enti pubblici e aziende del territorio il seguente comunicato:

“L’Associazione Imprese Disinfestazione Professionali Italiane (A.I.D.P.I.) è vicina alle persone colpite dall’emergenza alluvione in Romagna e vuole esprimere la sua solidarietà a tutti coloro che si trovano in una situazione di grave disagio a causa di questo evento straordinario. Superati i primi difficilissimi giorni vi saranno, molto probabilmente, nuove problematiche da superare quali la necessità di sanificare gli stabili allagati e, soprattutto, il contenimento di zanzare e altri animali critici che trovano in queste situazioni condizioni più favorevoli al loro sviluppo. A.I.D.P.I., con le sue aziende associate e con tutti quelli che vorranno partecipare, intende sostenere Enti e privati per tutte le operazioni necessarie a contenere queste problematiche nelle zone colpite”.

A proposito di questa emergenza che molto presto mostrerà risvolti sanitari e ambientali potenzialmente devastanti, AIDPI chiede ai suoi associati e non, di valutare la possibilità di inviare donazioni che permettano all’Associazione di acquistare prodotti da distribuire alla popolazione per renderla in grado di accelerare sia il processo di sanificazione delle aree alluvionate che di contenere le zanzare. Stiamo inoltre contattando anche le aziende produttrici affinché ci sostengano in questo difficile momento donando prodotti anti larvali ad uso privato e stiamo già avendo le prime disponibilità.

La stessa Associazione, ha ritenuto opportuno di destinare quanto avrebbe speso per un evento in programma nei prossimi mesi, a favore di questa iniziativa. Questo è il momento di agire ed essere al fianco di chi ha bisogno. La tempestività è importante come la capillarità.

Chiediamo a tutti di appoggiarci in questa iniziativa, o con una donazione o inviandoci dei prodotti anti larvali ad uso domestico che consegneremo alla protezione civile del territorio da destinare ai privati. Ci richiedono anche prodotti ad effetto battericida.

Vi invito a contattarmi per concordare la spedizione mentre per le donazioni, utilizzare il seguente IBAN IT62R0503401715000000001689 conto corrente AIDPI specificando come causale DONAZIONE PER ALLUVIONE ROMAGNA.

Vi rendiconteremo di quanto fatto passo per passo.

Contiamo sul vostro sostegno!

Licia Rosetti Betti

Fonte Comunicato Stampa