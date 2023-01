A Hospitality trend e novità per l’Ho.Re.Ca.

Hospitality a Riva del Garda, dal 6 al 9 febbraio 2023, ritorna con focus sulla nuova era dell’ospitalità tra novità e numerose occasioni di formazione professionale.

Tutto pronto per la 47ª edizione di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, la manifestazione internazionale di riferimento per il settore Ho.Re.Ca. che dal 6 al 9 febbraio 2023 riunirà il mondo dell’ospitalità e della ristorazione al quartiere fieristico di Riva del Garda. Anche quest’anno, Hospitality si arricchisce di novità e di numerose occasioni di networking e formazione professionale.

La nuova era dell’ospitalità tra sostenibilità, accessibilità e inclusione.

Per l’edizione 2023, la più completa fiera B2B in Italia racchiuderà in un unico evento un’ampia platea di aziende, rivenditori, fornitori e professionisti che potranno confrontarsi su idee, prodotti e servizi innovativi per gestire e rispondere in modo corretto ai diversi bisogni del mercato Ho.Re.Ca.

Tra le novità, anche il focus sull’ospitalità accessibile grazie alla collaborazione con Village for All – V4A, il primo network italiano dedicato a questo segmento di mercato. Oltre a un percorso espositivo con fornitori di prodotti e servizi specializzati, Hospitality arricchirà il palinsesto di eventi con appuntamenti formativi mirati per supportare gli operatori dell’ospitalità e della ristorazione nell’individuare le soluzioni migliori per realizzare e valorizzare un’accoglienza sostenibile ed inclusiva a 360 gradi.

La formazione per far crescere il business.

Da sempre attenta all’importanza della formazione, Hospitality dedicherà ampio spazio agli appuntamenti formativi per professionisti dell’ospitalità e della ristorazione, pensati per fornire a espositori e visitatori know-how specifici e per facilitare la nascita di nuove reti di contatti tra i partecipanti.

Il ricco palinsesto di Hospitality Academy, con 40 seminari durante la fiera realizzati in collaborazione con la società di consulenza alberghiera Teamwork Hospitality, approfondirà le tematiche più attuali con massimi esperti di comunicazione e strategie di management per le attività ricettive. Focus su gestione di costi e risorse umane, sulle innovazioni tecnologiche e sugli ultimi trend, con testimonianze, esperienze e presentazioni di storie di successo in un programma di aggiornamento completo a cui si aggiungono laboratori, masterclass, degustazioni e cooking show che toccano tutti i settori dell’Ho.Re.Ca.

Non solo formazione.

Sul nuovo palcoscenico del Theatre nel padiglione D andranno in scena, oltre all’opening talk inaugurale, numerosi incontri tecnico-professionali che spazieranno dall’organizzazione al management, dalle start up agli influencer per il digital marketing.

Per tutte le informazioni e per iscriverti ai seminari gratuiti, consulta la pagina Hospitality Academy e scopri il ricco calendario di eventi in fiera.