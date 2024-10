A EquipHotel Paris Allegrini protagonista con le due business unit: Cosmetica e Detergenza

EquipHotel Paris è il punto d’incontro professionale e internazionale per il settore dell’ospitalità e della ristorazione, organizzato ogni due anni a Parigi.

La fiera presenta oltre 1.200 aziende espositrici, il 40% estere, attraverso 4 grandi universi: ristorazione, design, benessere, tecnologia e servizi. Questa offerta unica è la più completa delle fiere internazionali dedicate ad hotel e ristoranti. L’edizione 2024 verrà ospitata, come d’abitudine, presso Paris Expo – Porte de Versailles dal 3 al 7 Novembre, cinque giornate intense di relazioni commerciali, condivisione di know-how, networking, tendenze e soluzioni innovative.

Allegrini sarà presente con i team di entrambe le Business Unit, Detergenza e Cosmetica, per soddisfare ogni esigenza di igiene, personale e degli ambienti, sempre con un focus sulla sostenibilità e per mostrare le sue migliori proposte a chi desidera contare su prodotti di alto standard Made in Italy.

Nell’ambito delle Cosmetic Solutions durante EquipHotel Paris le protagoniste in casa Allegrini saranno le nuove linee Find Your Eco ed Amoenia, per offrire un’esperienza di cura personale rispettosa della pelle e dell’ambiente.

Find Your Eco è la linea di cosmetici che incarna la perfetta armonia tra sostenibilità e bellezza. L’intera gamma è stata pensata, formulata, prodotta e confezionata secondo le severe normative Ecolabel, per assicurare il minimo impatto ambientale a parità di qualità.

Amoenia, formulata con ingredienti naturali certificati Cosmos, è una collezione che si adatta perfettamente a tutti i tipi di pelle e capelli, grazie alla garanzia di prodotti dermatologicamente testati su pelli sensibili, per offrire sicurezza e delicatezza senza compromessi. La certificazione Cosmos Organic garantisce quattro principi fondamentali: promozione dell’uso di prodotti provenienti da agricoltura biologica e rispetto della biodiversità, utilizzo di risorse naturali nel rispetto dell’ambiente, applicazione di lavorazioni e produzioni pulite, rispettose della salute umana e della natura e integrazione e sviluppo del concetto di chimica verde.

In prima linea anche DPlanet, l’innovativa linea di cosmetici solidi, creata senza acqua e conservanti, per un benessere naturale e sostenibile, completamente plastic free. Da non perdere il nuovo dispenser Real: l’innovativa soluzione con supporto a scomparsa per un’estetica minimal ed elegante.

Per le Top Clean Solutions il focus sarà sui prodotti certificati Ecolabel, una linea di detergenti realizzati con materie prime di origine vegetale che assicurano, a parità di efficacia, massima biodegradabilità e un maggiore equilibrio tra prodotto e imballo, e sulla gamma Pro Laundry Solutions, studiata per garantire la massima efficienza nella pulizia e nella gestione delle lavanderie professionali.

Gli esperti dei team Allegrini saranno inoltre a disposizione durante la fiera per approfondire e proporre soluzioni su misura per ogni tipo business.