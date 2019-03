7° tappa dell’ANIP Road show a Udine

L’incontro “Industria & Facility Management. Innovazione e Digital Transformation per il Settore dei Servizi Integrati in Italia, 7° tappa dell’ANIP Road show, organizzato da ANIP – Confindustria, in collaborazione con Confindustria Udine, si terrà martedì 16 Aprile 2019 alle ore 10:00 presso la sala conferenze di Palazzo Torriani, Confindustria Udine, Largo Carlo Melzi 2.

ANIP – Confindustria è l’Associazione Nazionale delle Imprese di Pulizia e Servizi Integrati e rappresenta in Confindustria il comparto dei Servizi integrati e Multiservizi, oggi denominato “Facility Management”. Una realtà associativa e imprenditoriale che attraverso un tour di presentazione nazionale “ANIP Road Show”, racconterà e si racconterà alla politica, alle istituzioni e ai media ponendo domande ed interrogativi, ma anche prospettando soluzioni sui principali temi caldi dell’attualità e dell’agenda politica del Governo e del Parlamento.

Verranno coinvolte numerose aziende leader nel settore, insieme a numerosi esponenti del mondo politico – istituzionale, delle associazioni, delle università, delle forze sociali e, in genere, gli stakeholder di riferimento che, si confronteranno direttamente con gli imprenditori sulle diverse tematiche di attualità.

Al centro dell’attenzione verranno proposti anche gli scenari di intervento che ANIP – Confindustria considera prioritari per un nuovo protagonismo del Facility Management italiano: l’innovazione e il facility 4.0; sostenibilità, green-economy ed economia circolare; le nuove regole introdotte dalla riforma in corso del codice degli appalti; nuove prospettive di mercato in un settore in forte crescita, dai Beni culturali alla Rigenerazione urbana; la proposta di una nuova legge quadro sui servizi.

La partecipazione è gratuita

si prega di confermare la partecipazione all’indirizzo mail:

organizzazione@anipservizi.it