23° Congresso Nazionale FARE: il futuro del procurement sanitario al centro del dibattito

Il 23° Congresso Nazionale della FARE (Federazione delle Associazioni Regionali degli Economi e Provveditori della Sanità), dal 16 al 17 ottobre prossimi presso l’’Hotel Savoia Regency, è un appuntamento di riferimento per chi opera nel mondo del procurement sanitario.

Con il titolo “2025-2030 – Il procurement in sanità”, il congresso invita i partecipanti a guardare ai prossimi cinque anni con spirito innovativo, interrogandosi su come sia possibile coniugare valore, qualità e sostenibilità attraverso modelli di acquisto sempre più efficaci e tecnologicamente avanzati.

La prima sessione plenaria sarà dedicata alle sfide che ancora ostacolano la piena attuazione dei progetti finanziati dal PNRR, tra cui la complessità delle procedure, la carenza di competenze specialistiche e la necessità di una maggiore integrazione tra le istituzioni coinvolte. Ampio spazio verrà riservato anche ai nuovi modelli organizzativi della Pubblica Amministrazione e ai livelli di responsabilità che ne derivano.

Un altro tema centrale sarà il ruolo crescente degli operatori economici nella realizzazione dei progetti pubblici. Verranno affrontati aspetti cruciali come la trasparenza, la qualità dei servizi e la prevenzione dei rischi amministrativi e penali, con l’obiettivo di costruire un rapporto più solido e virtuoso tra pubblico e privato.

Grande attenzione anche all’innovazione tecnologica: nel corso delle sessioni si esploreranno le applicazioni dell’intelligenza artificiale generativa nel procurement pubblico, dall’analisi dei dati alla redazione automatica di documenti contrattuali, fino alla previsione della domanda. Un focus sarà inoltre dedicato alle implicazioni etiche e alla sicurezza informatica, temi imprescindibili in un contesto sempre più digitale.

Nell’ultima sessione plenaria, il dibattito si concentrerà sulla collaborazione tra le diverse funzioni aziendali – economi, farmacisti ospedalieri, ingegneri clinici e direzioni strategiche – per favorire una gestione più integrata, efficiente e sostenibile delle risorse. Saranno presentate best practice e modelli operativi finalizzati a migliorare la condivisione dei dati e il supporto alle decisioni strategiche.

Con quattro sessioni plenarie e 17 seminari paralleli, il Congresso FARE 2025 si conferma un’occasione unica di formazione, confronto e aggiornamento professionale, offrendo ai partecipanti strumenti e visioni per affrontare le sfide del futuro nel settore sanitario.

