Tennant T600 vince il premio IDEA per il design

Tennant T600 ha vinto il terzo premio IDEA per il design, nella categoria Prodotti industriali e commerciali. Gli International Design Excellence Awards (IDEA) sono una competizione annuale che riconosce i migliori nuovi prodotti dell’anno.Si tratta di un premio molto ambito che ha visto in passato tra i suoi vincitori anche l’iPhone di Apple e il modello S della Tesla.

La lavasciuga pavimenti Tennant T600 è la più grande uomo a piedi disponibile nella gamma Tennant. Molto solida e potente, è estremamente manovrabile e leggera da guidare, e garantisce livelli di pulizia eccellenti anche negli ambienti più difficili e che generano molto sporco.

La motivazione per l’assegnazione del premio è stata la seguente: “la T600 è dotata di una tecnologia per la pulizia che non richiede l’utilizzo di prodotti chimici o detergenti aggiuntivi (ec-H2O NanoClean). Nella progettazione Tennant ha voluto enfatizzare l’importanza della facilità d’uso, integrando ausili per la formazione, punti di contatto per la manutenzione e funzionalità utili […]. Un’interfaccia touch-screen consente agli operatori di creare e salvare impostazioni predefinite della macchina e guardare video didattici su funzionamento e manutenzione”.

La T600 è un’evoluzione e superamento della storica Tennant 5680 (ancora disponibile in vendita o noleggio da ISC). Pur mantenendo potenza e solidità, T600 è stata migliorata nella semplicità d’uso. È più leggera e manovrabile, malgrado il serbatoio sia ancora più grande. Sono state aggiunte le tecnologie che rendono le macchine Tennant uniche per produttività, sostenibilità ed efficacia: Smart-Fill, Quite-Mode, Pro-Panel.

Tennant T600, presentata ufficialmente a Interclean Amsterdam nel 2018, è disponibile anche in Italia nella versione a disco, orbitale e cilindrica. Solo da ISC

www.iscsrl.com