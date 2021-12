Acetaia Malpighi sceglie RCM e ASSMO

Acetaia Malpighi nasce nel 1850. L’azienda è guidata dal 1997 da Massimo Malpighi, quinta generazione di Malpighi e Ambasciatore del made in Italy e dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP in tutto il mondo. Tradizione, passione e intuizione sono le qualità trainanti che hanno condotto Acetaia Malpighi ad affermarsi come uno dei principali produttori italiani di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP di alta qualità.

Per un’ottimale pulizia delle varie sedi, sia produttive che di accoglienza, da tempo l’Acetaia Malpighi utilizza un classico modello di lavapavimenti (modello GO di RCM), usufruendo del servizio di noleggio e assistenza ASSMO.

Ecco perché, oltre al rigore richiesto ad un’industria alimentare, in virtù della salubrità del prodotto, l’Acetaia esige estrema attenzione all’igiene anche per la necessità di produrre e allo stesso tempo accogliere. Questo tipo di attenzione ha consentito di trovare un legame da diversi anni con RCM, produttore di lavapavimenti, e ASSMO, noleggiatore di macchine per la pulizia RCM in territorio modenese.

Le lavapavimenti consentono di pulire efficacemente le pavimentazioni dure, anche quelle che possono essere quotidianamente da sporchi come quello generato dall’aceto balsamico. Le lavapavimenti più compatte permettono, inoltre, di raggiungere anche le aree più difficili, pulendo tra gli scaffali e tra le batterie di botti.

Nella foto: la lavapavimenti GO di RCM rimuove in profondità i residui zuccherini e appiccicosi che si formano sul pavimento.